दिल्ली के द्वारका और शालीमार बाग के मैक्स अस्पतालों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

दोनों अस्पतालों को यह धमकी शहर के ताज पैलेस होटल को ईमेल से मिली धमकी के कुछ ही घंटों बाद ही मिली। हालांकि, जांच के दौरान किसी तरह का कोई विस्फोटक नहीं मिलने पर दिल्ली पुलिस ने इसे झूठा घोषित कर दिया।

दिल्ली के दो प्रमुख अस्पतालों में शनिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर सर्चिंग कर रही है। इनमें से पहली धमकी दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के द्वारका स्थित मैक्स अस्पताल को मिली, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा शाम 5 बजकर 47 मिनट पर इस बारे में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जबकि बम की दूसरी धमकी शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल को दी गई।

धमकियां कब दी गईं, इसका सटीक समय अभी तक स्पष्ट नहीं है। दोनों मामलों में सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और बेहद सावधानी के साथ अस्पताल में बम की तलाश शुरू कर दी।

अस्पताल ने बयान जारी कर यह बताया इस बारे में मैक्स अस्पताल की तरफ से भी एक बयान जारी करते हुए स्थिति के बारे में बताया गया। इस दौरान अस्पताल प्रवक्ता ने कहा ‘आज सुबह, मैक्स अस्पताल के कॉल सेंटर पर एक अज्ञात बम धमकी प्राप्त हुई थी। जिसके बाद आपातकालीन प्रक्रियाओं के अनुसार तुरंत अधिकारियों को सूचित कर दिया गया और बेहद सावधानी के साथ हमारे परिसर की तलाशी ली गई। हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।'

प्रवक्ता ने आगे कहा, 'हमारे मरीजों, स्टाफ और आगंतुकों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं।’

दिन में ही ताज पैलेस होटल को भी मिली थी धमकी इससे पहले शनिवार को दिन में शहर में स्थित ताज पैलेस होटल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि जांच के दौरान बम डिस्पोजल स्क्वॉड को वहां किसी तरह की कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे झूठा घोषित कर दिया था। साथ ही मामले की जांच करते हुए ईमेल भेजने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी थी।

एक दिन पहले शुक्रवार सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में कई बम होने की चेतावनी वाले एक ईमेल के बाद अफरा-तफरी मच गई थी। जिसके बाद हाई कोर्ट परिसर को खाली कराते हुए व्यापक सर्च अभियान चलाया गया था। हालांकि, बाद में पुलिस ने इस धमकी को झूठा बताया था। यह धमकी भरा मेल शुक्रवार सुबह 8.39 बजे एक आउटलुक अकाउंट से भेजा गया था और न्यायालय कर्मचारियों को संबोधित था। इसमें दावा किया गया था कि परिसर में तीन आईईडी लगाए गए हैं।