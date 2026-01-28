दिल्ली द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया अदालत परिसर

संक्षेप: दिल्ली द्वारका कोर्ट को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुबह 11 बजे धमकी भरे ई-मेल के बाद हड़कंप मच गया और आनन-फानन में अदालत परिसर खाली कराया गया।

दिल्ली की द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। अधिवक्ताओं के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे के बाद बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर को खाली कराना शुरू किया गया। इससे पहले 16 अप्रैल 2025 को भी द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।

सूचना मिलते ही बम स्क्वायड, डॉग स्क्वायड और अन्य जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। पूरे अदालत परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हैं। खबर लिखे जाने तक किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई थी।

सुबह 11 बजे मिली थी सूचना द्वारका कोर्ट के अधिवक्ताओं ने बताया कि सुबह 11 बजे के बाद बम की सूचना मिली थी, जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया जाने लगा। बम स्क्वायड व अन्य जांच एजेंसियां सूचना मिलने के बाद अदालत परिसर की जांच कर रही हैं

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 18 नवंबर 2024 को दिल्ली की साकेत, रोहिणी, द्वारका और पटियाला हाउस कोर्ट को एक साथ बम धमकी वाला ई-मेल मिला था।