Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBomb Threat Reported at Delhi Dwarka Court Authorities Evacuate Premises Amid Security Alert
दिल्ली द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया अदालत परिसर

दिल्ली द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया अदालत परिसर

संक्षेप:

दिल्ली द्वारका कोर्ट को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुबह 11 बजे धमकी भरे ई-मेल के बाद हड़कंप मच गया और आनन-फानन में अदालत परिसर खाली कराया गया।

Jan 28, 2026 01:09 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली की द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। अधिवक्ताओं के अनुसार, सुबह करीब 11 बजे के बाद बम होने की सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से कोर्ट परिसर को खाली कराना शुरू किया गया। इससे पहले 16 अप्रैल 2025 को भी द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सूचना मिलते ही बम स्क्वायड, डॉग स्क्वायड और अन्य जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। पूरे अदालत परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हैं। खबर लिखे जाने तक किसी संदिग्ध वस्तु की पुष्टि नहीं हुई थी।

सुबह 11 बजे मिली थी सूचना

द्वारका कोर्ट के अधिवक्ताओं ने बताया कि सुबह 11 बजे के बाद बम की सूचना मिली थी, जिसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया जाने लगा। बम स्क्वायड व अन्य जांच एजेंसियां सूचना मिलने के बाद अदालत परिसर की जांच कर रही हैं

ये भी पढ़ें:द्वारका एक्सप्रेसवे को बिजवासन स्टेशन से जोड़ेगा ये फ्लाईओवर, खत्म होगा जाम

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां

गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 18 नवंबर 2024 को दिल्ली की साकेत, रोहिणी, द्वारका और पटियाला हाउस कोर्ट को एक साथ बम धमकी वाला ई-मेल मिला था।

इसके अलावा 16 अप्रैल 2025 को भी द्वारका कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया था।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।