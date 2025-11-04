ट्रेन में आतंकी हैं, बम धमाका होगा... पत्नी को सीट दिलाने के लिए शख्स की अजीब हरकत
संक्षेप: भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में पत्नी को सीट दिलाने के लिए दिल्ली निवासी मोनू ने फर्जी सूचना दी कि ट्रेन में चार पांच आतंकी और बंदूक बम हैं, जिसके बाद अलीगढ़ में हड़कंप मचा और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
विक्रमशिला एक्सप्रेस में बम और आतंकी होने की सूचना देने वाले को अलीगढ़ जीआरपी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने बताया कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। पत्नी को सीट मिल जाए इसलिए फर्जी सूचना दी थी।
ट्रेन में आतंकी होने की दी फर्जी सूचना
रविवार सुबह भागलपुर से आनंद विहार को जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में दिल्ली निवासी मोनू ने 139 रेलवे हेल्पलाइन और 112 इमरजेंसी नंबर पर फोन कर ट्रेन में चार पांच आतंकी और बंदूक बम होने की सूचना दी थी।
दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार
इसके ट्रेन और अलीगढ़ जंक्शन पर हड़कंप मच गया था। ट्रेन के अलीगढ़ आने पर सुरक्षा बलों ने बोगी का कोना कोना खंगाल डाला पर कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नहीं मिली। रविवार रात जीआरपी अलीगढ़ ने आरोपी मोनू सक्सेना जेजे कॉलोनी सावदा थाना घेवरा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को आरोपी को जेल भेज दिया गया।
दिल्ली निवासी मोनू भागलपुर से दिल्ली के लिए पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था। स्लीपर कोच में दोनों को बैठने की जगह नहीं मिली। इस पर इटावा के पास मोनू को शरारत सूझी।