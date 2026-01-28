गुरुग्राम में 10 से ज्यादा नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप

संक्षेप: साइबर सिटी गुरुग्राम में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब शहर के 10 से ज्यादा बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इस धमकी के बाद स्कूल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।

साइबर सिटी गुरुग्राम में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब शहर के 10 से ज्यादा बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इस धमकी के बाद स्कूल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करते हुए बच्चों को परिसरों से सुरक्षित बाहर निकाला और सघन सर्च अभियान शुरू किया।

सुबह-सुबह ई-मेल से मिली चेतावनी जानकारी के अनुसार, स्कूल प्रबंधन को यह धमकी भरे ई-मेल सुबह उस समय मिले जब छात्र स्कूल पहुंचने ही वाले थे। जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, पुलिस और SDRF की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं। कई स्कूलों में बसें पहुंच चुकी थीं, जिन्हें तुरंत वापस भेजा गया। जिन स्कूलों में बच्चे परिसर के अंदर दाखिल हो चुके थे, उन्हें सुरक्षा घेरे में बाहर निकाला गया।

अभिभावकों में बढ़ी चिंता, अलर्ट जारी धमकी की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को मैसेज भेजकर बच्चों को स्कूल न भेजने की सलाह दी। हालांकि, पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए संयम बरतने की अपील की है। कई स्कूलों ने बच्चों को वापस भेजा जा रहा है।