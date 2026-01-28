Hindustan Hindi News
गुरुग्राम में 10 से ज्यादा नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप

गुरुग्राम में 10 से ज्यादा नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप

संक्षेप:

साइबर सिटी गुरुग्राम में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब शहर के 10 से ज्यादा बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इस धमकी के बाद स्कूल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया।

Jan 28, 2026 10:56 am IST
साइबर सिटी गुरुग्राम में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब शहर के 10 से ज्यादा बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ। इस धमकी के बाद स्कूल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करते हुए बच्चों को परिसरों से सुरक्षित बाहर निकाला और सघन सर्च अभियान शुरू किया।

सुबह-सुबह ई-मेल से मिली चेतावनी

जानकारी के अनुसार, स्कूल प्रबंधन को यह धमकी भरे ई-मेल सुबह उस समय मिले जब छात्र स्कूल पहुंचने ही वाले थे। जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, पुलिस और SDRF की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं। कई स्कूलों में बसें पहुंच चुकी थीं, जिन्हें तुरंत वापस भेजा गया। जिन स्कूलों में बच्चे परिसर के अंदर दाखिल हो चुके थे, उन्हें सुरक्षा घेरे में बाहर निकाला गया।

अभिभावकों में बढ़ी चिंता, अलर्ट जारी

धमकी की सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को मैसेज भेजकर बच्चों को स्कूल न भेजने की सलाह दी। हालांकि, पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए संयम बरतने की अपील की है। कई स्कूलों ने बच्चों को वापस भेजा जा रहा है।

अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा चलाए गए घंटों लंबे सर्च अभियान के बाद अब तक किसी भी स्कूल परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। शुरुआती जांच में इसे किसी की शरारत या हॉक्स कॉल (झूठी धमकी) माना जा रहा है, लेकिन साइबर सेल ई-मेल के आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में जुटी है ताकि धमकी देने वाले का पता लगाया जा सके।

