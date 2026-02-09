9 और 13 में क्या ऐसा; अफजल गुरु वाली धमकी में क्यों इन 2 तारीखों का जिक्र
दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों में बम धमाके की धमकियों ने हड़कंप मचा दिया। पहले की तरह जांच में इस बार फिर कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि, इस बार स्कूलों के साथ संसद में भी धमाके की धमकी दी गई है। धमकी भेजने वाले ने स्कूलों और संसद में धमाके के लिए 9 और 13 तारीख का जिक्र किया है, जिसका अफजल गुरु से नाता है। 2001 में संसद पर हमले की वजह से फांसी पर चढ़ाए गए आतंकवादी अफजल गुरु की याद में ही धमाकों की धमकी दी गई है। पुलिस जांच में जुटी है कि ईमेल को किसने और किस मकसद से भेजा है।
धमकी भेजने वाले ने ईमेल में कहा है कि स्कूलों में आज (9 फरवरी) को 1:11 बजे धमाका होगा। उसने लिखा है, 'दिल्ली बनेगा खालिस्तान। आज शहीद अफजल गुरु याद विच, बम ब्लास्ट होवेगा, स्कूलां विच आज धमाका।' सुबह करीब साढ़े 8 बजे भेजे गए इन ईमेल्स में 9 फरवरी का जिक्र होना इसलिए अहम है क्योंकि इसी दिन 2013 में अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। अदालती फैसलों और राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे उसे फांसदी पर चढ़ा दिया गया था।
संसद में धमाके कि लिए 13 तारीख वाली धमकी क्यों
ईमेल भेजने वाले ने स्कूलों में धमाके के लिए 9 फरवरी की तारीख बताई है तो संसद में 13 फरवरी को धमाके की बात कही है। ईमले में कहा गया है, 'हिंदूस्तानी पार्लियामेंट विच बम चलेगा। 13 फरवरी 1:11 PM होवेगा।' दरअसल 13 तारीख का भी अफजल गुरु से गहरा लिंक है। 13 तारीख को ही संसद पर हमला किया गया था, बस महीना वह दिसंबर का था और अब 13 फरवरी को धमाके की धमकी दी गई है।
पीएम मोदी और अमित शाह का भी जिक्र
खालिस्तानी मंसूबा जाहिर करते हुए ईमेल भेजने वाले ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया है। उसने लिखा है, 'मोदी-शाह-जयशंकर, खालिस्तान वालेयां दे दुश्मन। पंजाब हुण खालिस्तान। खालिस्तान नेशनल आर्मी।'
