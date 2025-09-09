दिल्ली के सीएम सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, इस मेडिकल कॉलेज को भी आया ऐसा ईमेल

दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) और मुख्यमंत्री सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और बम डिटेक्शन टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं।

राजधानी दिल्ली के मशहूर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) और मुख्यमंत्री सचिवालय (CM Secretariat) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मंगलवार सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में दावा किया गया कि MAMC में दोपहर 2:45 बजे और CM सचिवालय में 3:30 बजे विस्फोट होगा। इस खबर ने प्रशासन को तुरंत हरकत में ला दिया और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

धमकी का ईमेल और तुरंत एक्शन सुबह जैसे ही यह धमकी भरा ईमेल सामने आया, दिल्ली पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने तुरंत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल टीमें (BDDS/BDT) मौके पर पहुंचीं और MAMC के साथ-साथ CM सचिवालय में गहन तलाशी शुरू की। दोनों जगहों पर मौजूद लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए गए।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह ईमेल पहले आए कुछ फर्जी धमकी भरे मेल्स से मिलता-जुलता लग रहा है। संदेह है कि यह मेल किसी अन्य राज्य के लिए भेजा गया हो सकता है, लेकिन प्रशासन कोई जोखिम नहीं ले रहा। हर संभावित खतरे को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है।

कौन-कौन है एक्शन में? दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी। तलाशी और जांच के लिए कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं: