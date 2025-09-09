दिल्ली के सीएम सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, इस मेडिकल कॉलेज को भी आया ऐसा ईमेल
दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) और मुख्यमंत्री सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और बम डिटेक्शन टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं।
राजधानी दिल्ली के मशहूर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) और मुख्यमंत्री सचिवालय (CM Secretariat) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मंगलवार सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में दावा किया गया कि MAMC में दोपहर 2:45 बजे और CM सचिवालय में 3:30 बजे विस्फोट होगा। इस खबर ने प्रशासन को तुरंत हरकत में ला दिया और दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
धमकी का ईमेल और तुरंत एक्शन
सुबह जैसे ही यह धमकी भरा ईमेल सामने आया, दिल्ली पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने तुरंत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल टीमें (BDDS/BDT) मौके पर पहुंचीं और MAMC के साथ-साथ CM सचिवालय में गहन तलाशी शुरू की। दोनों जगहों पर मौजूद लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए गए।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह ईमेल पहले आए कुछ फर्जी धमकी भरे मेल्स से मिलता-जुलता लग रहा है। संदेह है कि यह मेल किसी अन्य राज्य के लिए भेजा गया हो सकता है, लेकिन प्रशासन कोई जोखिम नहीं ले रहा। हर संभावित खतरे को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है।
कौन-कौन है एक्शन में?
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी। तलाशी और जांच के लिए कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं:
- CM सचिवालय: एडिशनल DCP-1 सेंट्रल, ACP कमला मार्केट और SHO IP एस्टेट मौके पर मौजूद हैं। एंटी-सबोटेज (AS) जांच तेजी से चल रही है।
- MAMC: ATO IP एस्टेट की निगरानी में कॉलेज परिसर में तलाशी अभियान जारी है।
- साइबर जांच: SHO साइबर, सेंट्रल इस ईमेल की उत्पत्ति और सत्यता की जांच कर रहे हैं।
- अन्य एजेंसियां: दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA), ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल सेल को भी सूचित कर दिया गया है, जो इस ऑपरेशन में सहयोग कर रही हैं।
लोगों से अपील, घबराएं नहीं
पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमें स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जनता से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं।" जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, नई जानकारी सामने आती रहेगी। हालांकि प्रारंभिक जांच में यह धमकी फर्जी लग रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे हल्के में नहीं ले रही। हाल के वर्षों में देशभर में कई बार इस तरह के फर्जी बम धमकी वाले ईमेल सामने आए हैं, जो ज्यादातर अफवाह या शरारत के तौर पर निकले। फिर भी, दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर में ऐसी किसी भी धमकी को गंभीरता से लिया जाता है।