Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBomb threat at Delhi airport's Terminal 3; IndiGo receives email that sparks panic
दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर बम है, इंडिगो को आए मेल से मचा हड़कंप

दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर बम है, इंडिगो को आए मेल से मचा हड़कंप

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने बताया- धमकी भरा ईमेल इंडिगो के शिकायत पोर्टल पर प्राप्त हुआ था और इसमें दिल्ली, चेन्नई और गोवा के हवाई अड्डों का ज़िक्र था।

Wed, 12 Nov 2025 07:34 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किला के पास कार धमाका की जांच जारी है। इस बीच राजधानी के दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर बम होने की सूचना मिली। दिल्ली पुलिस ने बताया- धमकी भरा ईमेल इंडिगो के शिकायत पोर्टल पर प्राप्त हुआ था और इसमें दिल्ली, चेन्नई और गोवा के हवाई अड्डों का ज़िक्र था। इसके बाद आनन-फानन में टीमों को मौके पर पहुंचाया गया। जांच के बाद सामने आया है कि ये एक अफवाह थी। अग्निशमन विभाग ने बाद में पुष्टि की कि यह एक झूठी खबर थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिगो के शिकायत पोर्टल पर बम की धमकी मिली थी। मेल में पाँच हवाई अड्डों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद का जिक्र किया गया था। हवाई अड्डा से संबंधित अधिकारी के मुताबिक, जांच के दौरान इस धमकी को अफवाह घोषित कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

यह घटना सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक धीमी गति से चल रही कार में हुए एक उच्च-तीव्रता वाले विस्फोट के दो दिन बाद हुई है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। इस विस्फोट के बाद राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां ​​सतर्क हैं। विस्फोट के बाद प्राप्त कई फर्जी कॉल और अलर्ट पर अधिकारी लगातार नज़र रख रहे हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Delhi Airport Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।