बस 24 घंटे… फिर खूनी मंजर; एयरपोर्टों और दिल्ली में 300 से अधिक स्कूलों को उड़ाने की धमकी

दिल्ली के 300 से ज्यादा स्कूलों और संस्थानों के साथ-साथ देश के कई एयरपोर्टों को रविवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 'टेरराइजर्स111' नाम के एक ग्रुप की ओर से ये धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 01:07 AM
दिल्ली के 300 से ज्यादा स्कूलों और संस्थानों के साथ-साथ देश के कई एयरपोर्टों को रविवार को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। छानबीन के बाद इन धमकियों को झूठी अफवाह करार दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये धमकी भरे ईमेल 'टेरराइजर्स111' नाम के एक ग्रुप की ओर से भेजे गए थे। इस ग्रुप ने पहले भी ऐसी धमकियां दी हैं।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को सुबह 6:08 बजे दिल्ली के 300 से अधिक स्कूलों और संस्थानों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले। ऐसी धमकियां देश के अन्य एयरपोर्टों के साथ-साथ दिल्ली हवाईअड्डे पर भी भेजी गई।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए जहां-जहां भी धमकियां दी गईं वहां-वहां जांच-पड़ताल की गई है। तकनीकी स्तर पर भी ई-मेल के स्रोत की जांच की जा रही है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर एक निजी एयरलाइंस कंपनी को ई-मेल प्राप्त होने के बाद वहां व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। साथ ही फुल-स्केल एंटी-सबोटाज ड्रिल की गई। छानबीन के बाद धमकियों को झूठी अफवाह करार दिया गया।

ईमेल में लिखा था- तुम्हारी इमारतों के चारों ओर बम रखे गए हैं। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। बचो या फिर खूनी मंजर का सामना करो। बताया जाता है कि धमकी भरे ईमेल पाने वाले स्कूलों में द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास सर्वोदय विद्यालय जैसे संस्थान शामिल थे।

एक अधिकारी ने बताया कि प्रभावित स्कूलों में तलाशी अभियान चलाने के लिए पुलिस टीम, अग्निशमन विभाग के जवान और बम निरोधक दस्तों को तुरंत एक्टिव किया गया। हालांकि छानबीन में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

हाल के महीनों में दिल्ली के कई शैक्षणिक संस्थानों को बार-बार बम की धमकियों का निशाना बनाया गया है। लगभग एक हफ्ते पहले ही डीपीएस द्वारका, कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल और एक अन्य सर्वोदय विद्यालय समेत कई स्कूलों को ऐसी ही धमकियां दी गई थी। सूत्रों की मानें तो प्रॉक्सी सर्वर के जरिए भेजे जाने के कारण इन मेल्स का पता लगाना एक चुनौती बन गया है।