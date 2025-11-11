डॉक्टर का जहर, फरीदाबाद में विस्फोटक और दिल्ली में धमाका, क्या एक ही है यह साजिश?

संक्षेप: Delhi Car Blast: हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची जम्मू और कश्मीर पुलिस को करीब 3 हजार किलो बम बनाने की सामग्री मिली थी। इसमें 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर्स शामिल थे। साथ ही पुलिस को राइफल भी मिली थीं।

Delhi Blast Update: हरियाणा से हजारों किलो विस्फोटक बरामद हुआ, गुजरात के डॉक्टर के पास जैविक हथियार बनाने का सामान मिला, उत्तर प्रदेश में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर लगाने वाला गिरफ्तार हुआ। सोमवार की शुरुआत इन खबरों से हुई और अंत में दिल्ली में धमाका हो गया। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि इन घटनाओं के तार दिल्ली धमाके से जुड़े हैं, लेकिन पुलिस अब इसे संदिग्ध आतंकी घटना के तौर पर ही देख रही है और जांच जारी है। आशंका जताई जा रही है कि राजधानी के दहलाने की फिदायीन साजिश भी हो सकती है।

गुजरात से हुई शुरुआत रविवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर के पास अदलज से डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया गया। उसके पास 3 हैंडगन, 2 ऑस्ट्रेलिया में बनीं ग्लॉक पिस्टल और एक इटली की बरेटा मिली थीं। साथ ही पुलिस ने 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला था। कहा जा रहा है कि यह बहुत ही जहरीला होता है, जो इंसान के शरीर में प्रवेश कर जरूरी प्रोटीन बनाना बंद कर देता है। इससे राइसिन भी बनाया जा सकता है।

खास बात है कि राइसिन का इस्तेमाल पाउडर या मिस्ट के तौर पर भी किया जा सकता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हो सकता है कि डॉक्टर कई संवेदनशील इलाकों में इसके जरिए हमले की तैयारी कर रहा था।

हरियाणा में मिला विस्फोटक इधर, हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची जम्मू और कश्मीर पुलिस को करीब 3 हजार किलो बम बनाने की सामग्री मिली। इसमें 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर्स शामिल थे। साथ ही पुलिस को राइफल भी मिली थीं। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील से जुड़ी दो इमारतों पर दबिश दी थी।

पोस्टर लगाते भी नजर आया था शकील खास बात है कि शकील की गिरफ्तारी से कुछ घंटों पहले ही पुलिस ने यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद राथेर को गिरफ्तार किया था। जम्मू और कश्मीर के नौगांव में आतंकी संगठन जैश के पोस्टर लगाते हुए दो लोग सीसीटीवी में कैद हुए थे। अब यहां दूसरे शख्स की पहचान शकील के तौर पर हुई थी।

इसके बाद शाहीन शाहिद नाम की तीसरी डॉक्टर भी गिरफ्तार हुई। पुलिस का कहना है कि शाहिद ने शकील को अपनी कार में राइफल और गोला बारूद रखने की अनुमति दी थी।

कश्मीर से कनेक्शन? राथेर ने अनंतनाग जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बीते साल अक्तूबर तक काम किया था। अब यहां पुलिस पहुंची और उसे मिले हुए लॉकर की तलाशी ली गई, तो अंदर से एक राइफल और गोला बारूद मिला। रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र बताते हैं कि कि दिल्ली में जिस कार में धमाका हुआ, वह पुलवामा के रहने वाले तारिक की थी।