दिल्ली पुलिस ने अब स्पा की आड़ में देह व्यापार करने वाले मसाज सेंटरों का ट्रेड लाइसेंस रद्द कराने की तैयारी की है। पुलिस की ओर से एमसीडी से ऐसे दागी सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।

दिल्ली पुलिस स्पा की आड़ में देह व्यापार करने वालों का ट्रेड लाइसेंस रद्द कराएगी। AI से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर

रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली राजधानी में स्पा और मसाज सेंटरों की आड़ में चल रहे देह व्यापार (वेश्यावृत्ति) पर नकेल कसने के लिए अब दिल्ली पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां मिली तो संचालक पर कार्रवाई होगी और साथ ही सेंटर का ट्रेड लाइसेंस भी रद्द कराया जाएगा।

इस संबंध में पुलिस ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) समेत संबंधित लाइसेंसिंग विभागों को आधिकारिक पत्र लिखकर ऐसे दागी स्पा सेंटरों का लाइसेंस तुरंत निरस्त करने की सिफारिश भी की है। अधिकारियों के मुताबिक, हाल के दिनों में राजधानी के कई इलाकों से स्पा सेंटरों की आड़ में सेक्स रैकेट चलाए जाने के मामले सामने आए हैं। पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारी के कुछ समय बाद संचालक नाम बदलकर या किसी अन्य के नाम पर दोबारा उसी जगह पर स्पा शुरू कर देते हैं।

इस प्रवृत्ति को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस ने संबंधित विभागों से सीधे लाइसेंस रद्द करने और परिसर को सील करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। बिना वैध लाइसेंस के चल रहे सेंटरों पर दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 28/112 के तहत भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

थाना प्रभारी भेजता है ब्योरा ट्रेड लाइसेंस रद्द करने के लिए थाना प्रभारी (एसएचओ) द्वारा संबंधित जोनल उपायुक्त, एमसीडी को पत्र भेजा जाता है। इसमें दर्ज की गई एफआईआर का विवरण, छापेमारी की जानकारी और स्पा के लाइसेंस का ब्योरा होता है। साथ ही स्पा सेंटर के लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

निगम आयुक्त को हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द करने का अधिकार दिल्ली सरकार की स्पा गाइडलाइंस परिसर के भीतर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि को सख्ती से प्रतिबंधित करती हैं। नियमों के उल्लंघन पर स्थानीय निकाय (एमसीडी) द्वारा कार्रवाई का प्रावधान है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 430(3) के तहत, यदि नगर निगम आयुक्त या लाइसेंस जारी करने वाला अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है, तो वह उस लाइसेंस को निलंबित या हमेशा के लिए रद्द कर सकता है। दूसरी ओर, हाल ही में आई शिकायतों के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है।

कई विभागों की मंजूरी जरूरी 1. हेल्थ ट्रेड लाइसेंस : यह सबसे प्रमुख लाइसेंस है, जिसे एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग से लेना अनिवार्य है।

2. पुलिस क्लीयरेंस : लाइसेंस जारी होने से पहले मालिक और मैनेजर का पुलिस वेरिफिकेशन व परिसर की जांच जरूरी है।

3. फायर सेफ्टी एनओसी : दिल्ली फायर सर्विसेज से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है। इसके लिए टीम मौका-मुआयना करती है।