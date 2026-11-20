सुसाइड या मर्डर? पलवल में खेत में मिला बॉडीबिल्डर महेश का शव, सीने में लगी थी गोली
पलवल में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के एक गांव में बॉडीबिल्डर महेश का शव खेतों में बरामद किया गया है। महेश के सीने में गोली लगी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
हरियाणा के पलवल में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के भिड़ूकी गांव में गुरुवार दोपहर बाद खेत में बॉडीबिल्डर महेश का शव मिला। उसके सीने में गोली लगी थी। बुधवार को घर से निकलने के बाद वह वापस नहीं लौटा था। शव की जानकारी मिलने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। अब पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम क्या है।
पुलिस कर रही जांच
इस मामले की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि महेश बुधवार को घर से निकला था। देर तक घर नहीं लौटने पर परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे थे। गुरुवार दोपहर बाद खेत में उसके पड़े होने की सूचना मिली। परिजन मौके पर पहुंचे तो उसे मृत पाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास के हालात की जानकारी जुटाई। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पलवल के सरकारी अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि महेश खेतों तक कैसे पहुंचा और उसके साथ घटना किन परिस्थितियों में हुई।
बच्चों को देता था बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग
महेश बॉडीबिल्डिंग करता था। इस क्षेत्र में उसकी अच्छी पहचान थी। वह अलग-अलग जिम में जाकर युवाओं और बच्चों को बॉडीबिल्डिंग की ट्रेनिंग भी देता था। उसके संपर्क में कई युवा और खेल से जुड़े लोग थे। उसकी मौत की खबर फैलते ही परिचितों और क्षेत्र के लोगों में शोक का माहौल बन गया।
बॉडीबिल्डर महेश का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच में पुलिस को काफी मदद मिल सकती है। इसलिए अब महेश की डेडबॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि महेश को गोली किसने मारी और इसके पीछे क्या कारण रहा। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर सभी पहलुओं से जांच कर रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य जानकारियों के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद मौत से जुड़े तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने टीम बनाकर मामले की जड़ तक जाने के लिए जांच शुरू कर दी है।
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