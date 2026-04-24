3 दिन तक कमरे में पड़ी रहीं प्रेमी जोड़े की लाशें, लिव-इन में रह रहे थे; ग्रेटर नोएडा में सनसनीखेज घटना
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां लिव-इन में रह रहे एक प्रेमी जोड़े की लाशें 3 दिन तक कमरे में पड़ी रही और पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो युवती की लाश फर्श पर बिछे गद्दे और युवक का पंखे से लटका था।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां लिव-इन में रह रहे एक प्रेमी जोड़े की लाशें कमरे में पड़ी रही और पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो युवती की लाश फर्श पर बिछे गद्दे और युवक का पंखे से लटका था। दोनों को 20 अप्रैल को बाहर घूमते देखा गया था। इसके बाद वे दिखाई नहीं दिए।
ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में मकान की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में रहने वाले प्रेमी-प्रेमिका के शव तीन दिन तक पड़े रहे, लेकिन पड़ोसियों तक को इसकी भनक नहीं लगी। बुधवार शाम गर्मी के चलते जब कमरे से बदबू आनी शुरू हुई तो पड़ोसियों को शक हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर झांक कर देखा तो युवती का शव फर्श पर बिछे गद्दे और युवक का पंखे से लटका था। पुलिस पूछताछ के दौरान पड़ोसियों ने बताया कि गुड्डू और ज्योति को 20 अप्रैल को बाहर घूमते देखा गया था। इसके बाद वे दिखाई नहीं दिए। आशंका है कि 20 तारीख की रात को दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस ने आशंका जताई है कि गुड्डू ने पहले दुपट्टे से गला घोंट कर ज्योति की हत्या की। इसके बाद खुद डिश के केबल से गले में फंदा लगाकर पंखे से लटक कर जान दे दी।
घरेलू खर्च को लेकर विवाद
पड़ोसियों के अनुसार, दो सप्ताह से दोनों के बीच घरेलू खर्च को लेकर विवाद चल रहा था। गाजियाबाद में रहने वाले युवक के चाचा लक्ष्मण पासवान ने बताया कि गुड्डू हैदराबाद में ठेके पर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। वह कुछ दिन पहले ही बहन के रिश्ते के सिलसिले में गांव गया था। एक अप्रैल को वापस लौट गया था।
खुद को पति-पत्नी बताया था
पुलिस की जांच में पता चला है कि गुड्डू और ज्योति ने करीब चार महीने पहले तुगलपुर गांव में सुरेंद्र नागर के मकान में किराये पर कमरा लिया था। मकान मालिक को दोनों ने खुद को पति-पत्नी बताया था।
नौकरी छोड़ने पर झगड़ा की आशंका
पुलिस की छानबीन में पता चला है कि ज्योति एक अस्पताल में हाउसकीपिंग का काम करती थी, जबकि गुड्डू बेरोजगार था। ज्योति ने करीब 15 दिन पहले नौकरी छोड़ दी थी। आशंका है कि इसी के चलते दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े में गुड्डू ने ज्योति की हत्या करने के बाद जान दे दी।
लिव-इन में रह रहे थे
पुलिस ने आधार कार्ड से गुड्डू की पहचान की और उसके पिता से संपर्क किया। घटना की जानकारी मिलने पर गुरुवार की सुबह परिजन ग्रेटर नोएडा पहुंचे। पुलिस ने परिजनों को ज्योति का फोटो दिखाया। उन्होंने ज्योति को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि गुड्डू की अभी शादी नहीं हुई। ज्योति कौन है, वे नहीं जानते। इसके बाद पुलिस को पता चला की गुड्डू ज्योति के साथ लिव इन में रह रहा था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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