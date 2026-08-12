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दिल्ली में फिर रफ्तार का कहर, BMW ने महिला को कुचला, तड़पता छोड़ ड्राइवर फरार; मौत

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर बरपा। मंगलवार को कैंट इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने महिला को कुचल दिया। महिला को सड़क पर तड़पता छोड़कर ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इससे पहले शनिवार को नरेला में ऐसा ही हादसा सामने आया था।

दिल्ली में दुर्घटना के बाद लोगों की भीड़।
दिल्ली में दुर्घटना के बाद लोगों की भीड़।

दिल्ली में लग्जरी कार और रफ्तार का कहर फिर देखने को मिला। शनिवार सुबह नरेला में तेज रफ्तार लग्जरी कार ने महिला को कुचल दिया था। वहीं, मंगलवार दोपहर दिल्ली कैंट इलाके में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से 48 साल की महिला की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि टक्कर के बाद महिला सड़क पर तड़पती रही, जबकि आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब महिला लंच के लिए जा रही थी। राहगीरों के बजाय वहां से गुजरे गांव के लोगों ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए एनएसजी रेड लाइट से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टी-3 टर्मिनल तक का रास्ता बंद कर दिया। इससे एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।

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सूचना मिलते ही पुलिस और यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद रास्ता खोल दिया गया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि मृतका जयवंती अपने परिवार के साथ मेहराम नगर ईस्ट में रहती थी। वह घरों में काम करती थीं। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली कैंट थाना पुलिस को सड़क दुर्घटना की पीसीआर कॉल मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल महिला को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया है। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि हादसे के समय जयवंती सड़क पार कर रही थीं, तभी आरोपी कार चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक प्रताप नगर, मंडोली का रहने वाला है। दीपक ने बताया कि वह एयरपोर्ट से लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ।

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ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि मेहराम नगर में पुलिस कॉलोनी के सामने हुए हादसे के बाद स्थानीय लोगों के सड़क पर उतरने से एनएसजी रेड लाइट से टी-3 के बीच का मार्ग बंद हो गया। सड़क पर अवरोध के कारण इस हिस्से में यातायात प्रभावित रहा और वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। यातायात पुलिस ने महिपालपुर से टी-3 की ओर जाने वाले वाहन चालकों को महिपालपुर स्थित एनएच-48 कट से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी।

गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतर प्रदर्शन किया

हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और रास्ता बंद कर दिया। इसके चलते एनएसजी रेड लाइट से टी-3 (इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) तक का रास्ता बंद हो गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। एयरपोर्ट का रास्ता जाम होने की सूचना मिलते ही जिला पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की और उन्हें मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म करवाया। जिसके बाद लोगों को सड़क से हटाकर पुलिस ने जाम खोला।

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पति की मौत के बाद अकेली कमाने वाली थी

पति की पहले ही मौत हो जाने के कारण महिला ही अपने तीन बेटियों और एक बेटे की अकेली कमाने वाली सदस्या थीं। उन्हीं की तनख्वाह से पूरे परिवार का खर्च और बच्चों की पढ़ाई चलती थी। उनकी मौत के बाद अब परिवार के सामने रोजी-रोटी और बच्चों के भविष्य का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार ने आरोपी बीएमडब्ल्यू चालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, आर्थिक तंगी से उबारने के लिए सरकार और प्रशासन से मृतक महिला के बेटे को सरकारी नौकरी देने की गुहार लगाई है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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