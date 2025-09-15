BMW चालक घटनास्थल से 19 KM दूर अस्पताल क्यों ले गई नवजोत सिंह को, क्या थी वजह

बीएमडब्ल्यू चालक दुर्घटना के बाद वित्त मंत्रालय के अधिकारी को घटनास्थल से 19 किलोमीटर दूर अस्पताल ले गई। वहां पहुंचने में आधा घंटा लग गया। मृतक नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह ने बताया कि अगर उनके पिता को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में एक अहम जानकारी सामने आई है। पुलिस को पता चला है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह को दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद जिस अस्पताल में ले जाया गया था, वह आरोपी चालक गगनप्रीत के परिवार का अस्पताल था।

गुरुद्वारे से लौट रहे थे नवजोत और उनकी पत्नी केंद्रीय वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव 52 साल के नवजोत सिंह की रविवार को दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास हुई दुर्घटना के बाद मौत हो गई। एक बीएमडब्ल्यू कार ने उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। उस समय सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे।

आरोपी गगनप्रीत के परिवार का है अस्पताल बीएमडब्ल्यू गगनप्रीत चला रही थी और उसका पति परीक्षित भी कार में था। दंपति नवजोत और उनकी पत्नी संदीप को घटनास्थल से लगभग 19 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यूलाइफ अस्पताल ले गए। अब यह बात सामने आई है कि न्यूलाइफ अस्पताल का सह-स्वामित्व गगनप्रीत के परिवार के पास है। सूत्रों के अनुसार, उसके पिता इसके तीन साझेदारों में से एक हैं।

ईको पोर्टर से ले गए अस्पताल, आधा घंटा लग गया दंपति को मारुति ईको पोर्टर कार में न्यूलाइफ अस्पताल ले जाया गया। ड्राइवर गुलफाम ने बताया कि उसने दुर्घटनास्थल पर नवजोत और संदीप को देखा और मदद के लिए दौड़ा। घायल दंपति और गगनप्रीत कार में बैठ गए और उसने गुलफाम से आजादपुर चलने को कहा। उसने बताया कि फोन पर वह किसी से बिस्तर तैयार रखने के लिए कह रही थी। यह पूछे जाने पर कि वह नज़दीकी अस्पताल क्यों नहीं गए, गुलफाम ने कहा कि उसे इलाके की अच्छी जानकारी नहीं थी। इसलिए वह वहीं चला गया जहां उसे बताया गया था। उसे अस्पताल पहुंचने में आधा घंटा लग गया।

...तो शायद उनकी जान बच जाती इससे पहले नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह ने बताया कि अगर उनके पिता को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। नवनूर ने कहा कि एक पारिवारिक दोस्त ने मुझे फोन करके बताया कि मेरे माता-पिता का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे लगा कि यह कोई मामूली दुर्घटना होगी, क्योंकि मेरे पिता एक अच्छे ड्राइवर हैं। मैं ज्यादा चिंतित नहीं था। लेकिन जब हम अस्पताल गए, तो मुझे समझ नहीं आया कि जब दुर्घटना धौला कुआं के पास हुई थी तो मेरे माता-पिता को जीटीबी नगर के अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था।

अस्पताल का जानकारी देने से इनकार उन्होंने बताया कि अस्पताल ने इस बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया कि नवजोत और संदीप को वहां कौन लाया। उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल के कर्मचारियों से पूछता रहा कि मेरे माता-पिता को यहां कौन लाया। नर्सों से लेकर डॉक्टरों तक सबने यही कहा कि वे यहीं हैं, बाहर बैठे हैं। लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पिता के बगल में अस्पताल के बिस्तर पर लेटा मरीज भी उस हादसे में शामिल था।

नवजोत को अस्पताल में मृत लाया गया अस्पताल के एक प्रतिनिधि ने बताया कि नवजोत को अस्पताल में मृत लाया गया था। अस्पताल की निदेशक डॉ. शकुंतला कुमार ने कहा कि हमने सभी मेडिकल-कानूनी नियमों का पालन किया। सभी मरीज हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वे कोई भी हों। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। अस्पताल के स्वामित्व के बारे में पूछे गए सवाल का निदेशक ने कोई जवाब नहीं दिया।