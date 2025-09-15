BMW Driver Gaganpreet Kaur Arrested that killed senior official of Finance Ministry BMW चालक महिला गिरफ्तार, वित्त मंत्रालय के अफसर की टक्कर में हुई थी मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsBMW Driver Gaganpreet Kaur Arrested that killed senior official of Finance Ministry

दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू कार हादसे में जान गंवाने वाले वित्त मंत्रालय के अफसर नवजोत सिंह की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 02:17 PM
दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास बीएमडब्ल्यू कार हादसे में जान गंवाने वाले वित्त मंत्रालय के अफसर नवजोत सिंह की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। बीएमडब्ल्यू कार की ड्राइवर गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही हादसे की आरोपी महिला को अस्पताल से छुट्टी मिली, पुलिस ने उसे अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव 52 साल के नवजोत सिंह की रविवार दोपहर हुई दुर्घटना में मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के वक्त हरि नगर निवासी पति-पत्नी बंगला साहिब गुरुद्वारे से घर लौट रहे थे।

उनके बेटे ने आरोप लगाया है कि अगर उनके पिता को 20 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल ले जाने के बजाय पास के किसी अस्पताल लेकर जाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। इस बीच नवजोत सिंह की पत्नी का बयान भी सामने आया है।

‘बार-बार कहने के बाद भी 20 किलोमीटर दूर ले गए पति-पत्नी’

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी का आरोप है कि उसने बार-बार बीएमडबल्यू कार चला रहे पति-पत्नी से अपील की थी कि वह उनके पति को पास के किसी अस्पताल लेकर जाए, लेकिन इसके बावजूद वह उन्हें 20 किलोमीटर दूर न्यू लाइफ अस्पताल लेकर गए।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के अनुसार दुर्घटना रविवार को धौला कुआं से राजा गार्डन की ओर, मेट्रो पिलर संख्या 57 के पास हुई। नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक डिवाइडर से टकराई और फिर बगल से गुजर रही बस से जा भिड़ी। इस हादसे में नवजोत सिंह और उनकी पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के तुरंत बाद नवजोत और उनकी पत्नी को आसपास के किसी नज़दीकी अस्पताल ले जाने के बजाय करीब 20 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यूलाईफ अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है और वह अभी उपचाराधीन हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि हादसे की सूचना पुलिस को यातायात जाम की कॉल के ज़रिए मिली। मौके पर पहुंचकर पुलिस को बीएमडब्ल्यू कार और मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हालत में मिले। क्राइम टीम और एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई और सबूत जुटाए गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्री पोसवाल ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया कि बीएमडब्ल्यू कार महिला चला रही थी और टक्कर के बाद आरोपी दंपति टैक्सी से अस्पताल पहुंचे।

जानकारी के अनुसार हादसे में शामिल आरोपी दंपति गुरुग्राम निवासी हैं और घोड़ों की काठी, सीट, कवर और बेल्ट बनाने के कारोबार से जुड़े हैं। दोनों को भी चोटें आई हैं और वे वर्तमान में अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान यह भी परखा जा रहा है कि क्या हादसा केवल लापरवाही का परिणाम था या इसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश भी की गई।

वार्ता से इनपुट