गगनप्रीत जानबूझकर नवजोत को दूर के अस्पताल ले गई; BMW हादसे पर दिल्ली पुलिस

दिल्ली के धौला कुआं के पास हुए दर्दनाक कार हादसे के बाद से आरोपी गगनप्रीत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट से आज उन्हें बेल नहीं मिली और अब 27 सितंबर तक वह न्यायिक हिरासत में रहेगी। दिल्ली पुलिस ने अदालत को नवजोत सिंह को दूर के अस्पताल ले जाने का ठीकरा गगनप्रीत पर ही फोड़ा है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बीएमडब्ल्यू वाली दुर्घटना कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि गगनप्रीत ने जानबूझकर वित्त मंत्रालय के अधिकारी को दूर के अस्पताल ले गई थी।

जांचकर्ताओं ने तर्क दिया कि गगनप्रीत अच्छी तरह से जानती थी कि दुर्घटना के मामलों में हर मिनट कितना महत्वपूर्ण होता है, फिर भी उसने पीड़ित को सबसे करीबी अस्पताल ले जाने की सलाह को नजरअंदाज किया। पुलिस ने अदालत में कहा, "यह एक जानबूझकर की गई कोशिश थी," और यह भी जोड़ा कि इस फैसले से पीड़ित के बचने की संभावना और कम हो गई।

पीड़ित के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने आरोप लगाया कि गगनप्रीत के रिश्तेदारों से जुड़े एक अस्पताल में ले जाने के बाद, गंभीर रूप से घायल पीड़ित को बस एक स्ट्रेचर पर छोड़ दिया गया, जबकि गगनप्रीत को खुद आईसीयू में भर्ती कराया गया। अदालत में पीड़ित ने दुर्घटना की गंभीरता का वर्णन करते हुए कहा: "गाड़ी की गति की कल्पना कीजिए कि वह उल्टी हो गई।" पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को धौला कुआं बीएमडब्ल्यू दुर्घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया है।

यह आवेदन आरोपी गगनप्रीत कौर के वकील ने दायर किया था, जिसमें दुर्घटनास्थल के सीसीटीवी सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग की गई थी। पूछताछ के दौरान, आरोपी ड्राइवर के पति ने पुलिस को बताया कि वह निश्चित नहीं है कि दुर्घटना कैसे हुई। उसने कहा कि गगनप्रीत ने उसे बताया था कि वह घायल पीड़ित को अस्पताल ले जा रही थी, जिसके बाद उसने अपने ससुर को सूचित किया कि तत्काल इलाज की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, परीक्षित बाद में एक अलग टैक्सी से अस्पताल पहुंचे। उसने जांचकर्ताओं को बताया, "मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वह उन्हें साथ ले जा रही है। मैंने अपने ससुर को बताया कि उन्हें इलाज की जरूरत है और वे रास्ते में हैं। उसके बाद मैं एक और टैक्सी से निकल गया।"