स्ट्रेचर पर नवजोत और खुद ICU में भर्ती हो गई गगनप्रीत, वकील ने अदालत में क्या कहा

दिल्ली में हुए बीएमडब्ल्यू हादसे में पीड़ितों के वकील ने कोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया है। वकील का कहना है कि अस्पताल ले जाने के बाद मनजीत और उनकी पत्नी को स्ट्रेचर पर छोड़कर खुद आईसीयू में भर्ती हो गई। साथ ही कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने दुर्घटना के कम से कम पांच घंटे बाद तक पुलिस को सूचित ही नहीं किया।

दिल्ली में बीएमडब्ल्यू और दोपहिया वाहन की टक्कर में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत ह गई थी। इस मामले में सोमवार को गिरफ्तार की गई आरोपी गगनप्रीत कौर ने कहा कि दोपहिया वाहन को टक्कर मारने वाली डीटीसी बस और कथित तौर पर वहां से गुजरी एक एम्बुलेंस को भी इस मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए। कौर के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने मामले में जमानत की मांग करते हुए यह टिप्पणी की। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई शनिवार के लिए स्थगित कर दी है।

जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि दुर्घटना के बाद गगनप्रीत अपने बच्चों को कार से बाहर निकालती हुई दिखाई देती है, लेकिन बाद में वह खुद गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती हो जाती है? यह कैसे संभव है? जब वह पीड़ितों को अस्पताल ले जाती है तो घायलों को सिर्फ स्ट्रेचर पर रखा जाता है, लेकिन जो महिला इधर-उधर भाग रही थी, उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया।

वकील ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने दुर्घटना के कम से कम पांच घंटे बाद तक पुलिस को सूचित ही नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़ितों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले टैक्सी चालक ने भी कौर को उन्हें कहीं नजदीक ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन कौर ने उसकी बात नहीं मानी।

इससे पहले गगनप्रीत कौर को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। रविवार को दिल्ली के धौला कुआं के पास उनकी बीएमडब्ल्यू कार ने आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव नवजोत सिंह की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में सिंह की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी उनकी पत्नी घायल हो गईं।

अपने मुवक्किल के लिए जमानत मांगते हुए गुप्ता ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देश में हर साल पांच हजार दुर्घटनाएं होती हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वकील ने यह जानना चाहा कि डीटीसी बस के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जबकि पुलिस का दावा है कि बीएमडब्ल्यू से टकराने के बाद दोपहिया वाहन ने चार पहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। इसी तरह, उन्होंने आरोप लगाया कि एक एम्बुलेंस उस इलाके से गुजरी, लेकिन उसने पीड़ितों की मदद करने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा कि एक एम्बुलेंस रुकी थी, लेकिन उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना के बाद बाइक डीटीसी बस से टकरा गई। पुलिस ने बस को जब्त क्यों नहीं किया? उसने 10 घंटे बाद मामला क्यों दर्ज किया? पुलिस पर बहुत दबाव है, इसलिए वह कुछ भी कर सकती है। हम प्रार्थना करते हैं कि पुलिस उपायुक्त को इस मामले में गवाह बनाया जाए।

आरोपी ने अपने मुवक्किल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 लगाने के पुलिस के फैसले पर भी सवाल उठाया। संबंधित धारा के अनुसार, जो कोई भी गैर-इरादतन हत्या करता है उसे आजीवन कारावास या कम से कम पांच साल की कैद और 10 साल तक की सजा हो सकती है।

उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (जो बीएनएस की धारा 105 के बराबर है) कैसे लगाई गई? जांच अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं कि उप-धारा ए या बी को शामिल करने की जरूरत है। मेरा अनुभव 304 (2) से है, जो अदालत को मुझे जमानत देने का अधिकार देता है। वे कह रहे हैं कि पीड़ितों को दूर किसी अस्पताल में ले जाने पर धारा 304 लगती है।

वह दोनों बाइक सवारों को दुर्घटनास्थल से 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले जाने के आरोपी के फैसले पर शुरुआती संदेह की ओर इशारा कर रहे थे। बाद में पता चला कि कौर के पिता उस अस्पताल के सह-मालिक हैं, जिससे पुलिस को संदेह हुआ कि क्या मामले को दबाने या साक्ष्यों को बदलने या नष्ट करने की कोशिश की गई थी।

आरोपी के वकील ने कहा कि अगर वह महिला है तो आप मौत की सजा और आजीवन कारावास के मामलों में भी जमानत दे सकते हैं। धारा 105 के अलावा, आरोपी पर बीएनएस की धारा 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना) और धारा 125बी (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।