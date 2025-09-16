पत्नी को बाइक पर घुमाना पसंद करते थे नवजोत, धरा रह गया बेटे की पहली सैलरी वाला गिफ्ट

दिल्ली में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू की टक्कर से मारे गए वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है। 21 साल के नवनूर का 16 सितंबर को बर्थडे है। इस खास अवसर के लिए उसने विशेष तैयारी की थी।

दिल्ली में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू की टक्कर से मारे गए वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है। 21 साल के नवनूर का 16 सितंबर को बर्थडे है। इस खास अवसर के लिए उसने विशेष तैयारी की थी। अपनी पहली सैलरी से पिता के लिए घड़ी और मां के लिए ईयररिंग खरीदकर लाया था। लेकिन बीएमडब्ल्यू हादसे ने खुशी के मौके से पहले नवनूर पर गमों का पहाड़ तोड़ दिया। सिर से पिता का साया उठ गया तो मां अस्पताल में भर्ती है।

अस्पताल में रोते हुए नवनूर ने बताया कि वह इस बार अपने बर्थडे को लेकर कितने उत्साहित थे। जॉब शुरू करने के बाद यह उनका पहला जन्मदिन था और इस बार वह अपने माता-पिता को तोहफा देना चाहते थे। पिता के लिए घड़ी और मां के लिए ईयररिंग खरीदकर रखी थी। लेकिन 14 सितंबर की दोपहर को दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास हुए हादसे ने परिवार की सारी खुशियां छीन लीं। बीएमडब्ल्यू से टक्कर के बाद नवजोत सिंह की मौत हो गई तो पत्नी संदीप घायल हैं।

इसी महीने एक सितंबर को दोनों ने 23वीं सालगिरह मनाई थी। नवनूर का कहना है कि उनके पिता ऑफिस कार से जाते थे लेकिन मां के साथ उन्हें बाइक में घूमना बहुत पसंद था। नवनूर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, 'मेरे माता-पिता हर वीकेंड पर डेट पर जाते थे। पिता ऑफिस कार से जाते थे, लेकिन मां के साथ जब उन्हें बाहर जाना होता था तो बाइक पसंद करते थे।' उस दिन भी दोनों बाइक से ही निकले थे। बंगला साहिब गुरुद्वारा में प्रार्थना के बाद कर्नाटक भवन में लंच किया और फिर घर की ओर लौट रहे थे।

हंसराज कॉलेज से पढ़े नवजोत सिंह ने 1995 में एसएससी सीजीएल परीक्षा पास की थी। वह रक्षा और वित्त मंत्रालय में सेवा दे चुके थे। वह विदेशों में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। जिस बीएमडब्ल्यू ने नवजोत सिंह की जान ली उसे चलाने वाली गगनप्रीत को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।