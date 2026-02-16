Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

धुंधली फुटेज निर्णायक सुबूत नहीं; हत्या आरोपी को साढ़े चार साल बाद मिली रेगुलर बेल

Feb 16, 2026 06:58 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज में चेहरा साफ नहीं दिखने के कारण कोर्ट ने मंगोलपुरी में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी को नियमित जमानत दे दी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

धुंधली फुटेज निर्णायक सुबूत नहीं; हत्या आरोपी को साढ़े चार साल बाद मिली रेगुलर बेल

दिल्ली की रोहिणी जिला अदालत ने साल 2021 में मंगोलपुरी थानाक्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी नितिन उर्फ आशु को नियमित जमानत दे दी है। करीब साढ़े चार साल से अधिक समय से जेल में बंद आरोपी पर 'नवासा गैंग' और 'चीकू गैंग' के बीच चल रही खूनी रंजिश के तहत जफर उर्फ आजाद नामक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या करने का गंभीर आरोप था।

अदालत में चलाई गई सीसीटीवी फुटेज

अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी थी कि आरोपी ने मृतक पर गोलियां चलाईं और यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जो आरोपी के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत है। हालांकि, जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जब अदालत में उस सीसीटीवी फुटेज को चलाकर देखा गया, तो उसमें आरोपी की तस्वीर साफ नजर नहीं दिखाई दी।

फुटेज में चेहरा साफ नहीं, निर्णायक साक्ष्य नहीं मान सकते

अदालत ने माना कि फुटेज में चेहरा साफ नहीं है और पहचान का मुद्दा ट्रायल का विषय है, लेकिन इस स्तर पर इसे निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुनीश गर्ग की अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले में कुल 34 गवाह हैं, जिनमें से साढ़े चार साल बीत जाने के बाद भी केवल पांच गवाहों की ही जांच हो पाई है।

अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं

अदालत ने कहा कि ट्रायल को पूरा होने में अभी लंबा समय लग सकता है, ऐसे में किसी को अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं है। अदालत ने आरोपी नितिन को 50 हजार रुपये के निजी बॉन्ड और समान राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रवि दराल ने पुलिस की जांच की विश्वसनीयता पर भी कई गंभीर सवाल उठाए।

इसी चूक ने जांच की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस ने घायल का बयान दर्ज करने के लिए डॉक्टर से जिस अर्जी पर राय मांगी थी, उस पर घटना से एक महीने पहले की तारीख यानी 23 अप्रैल 2021 अंकित थी, जबकि वारदात मई में हुई थी। इसी विसंगति ने जांच की निष्पक्षता पर शक की सुई घुमा दी।

आरोपी के लंबे समय से जेल में रहने का लिया संज्ञान

इसके अलावा, पुलिस के उन दावों पर भी संदेह जताया गया जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौजूदगी घटनास्थल पर दिखाई गई थी, जबकि ड्यूटी रिकॉर्ड के अनुसार उस समय उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। अदालत ने इन तकनीकी खामियों के साथ-साथ आरोपी के लंबे समय से जेल में होने को भी संज्ञान में लिया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में बड़ा हादसा; फैक्ट्री में भीषण आग, 2 पुलिसकर्मियों समेत 15 झुलसे
ये भी पढ़ें:दिल्ली में चमचमाएंगी 1000 किमी सड़कें; एमसीडी को 1330 करोड़ की सौगात
ये भी पढ़ें:दिल्ली में फरवरी में ही गर्मी के तेवर, बारिश का अलर्ट; कितनी राहत की उम्मीद?
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;