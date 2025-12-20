Hindustan Hindi News
दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई ‘खूनी फाइट’, एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने यात्री को किया लहूलुहान

दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई ‘खूनी फाइट’, एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने यात्री को किया लहूलुहान

संक्षेप:

एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक ऑफ-ड्यूटी पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री पर कथित तौर पर हमला कर घायल कर दिया। एयरलाइन ने जांच होने तक उसे सस्पेंड कर दिया है। यात्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपना अनुभव शेयर किया, साथ ही झगड़े के बाद अपने चेहरे पर खून की एक फोटो भी शेयर की। 

Dec 20, 2025 08:25 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट द्वारा कथित तौर पर एक यात्री पर हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। हमले में लहूलुहान यात्री अंकित दीवान ने सोशल मीडिया पर डीजीसीए, एयर इंडिया और दिल्ली पुलिस को टैग कर अपना फोटो पोस्ट किया है। एयरलाइन ने जांच पूरी होने तक आरोपी पायलट को सस्पेंड कर दिया है। सूत्रों ने बताया घटना के समय आरोपी पायलट ड्यूटी पर नहीं था।

यात्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपना अनुभव शेयर किया, साथ ही झगड़े के बाद अपने चेहरे पर खून की एक फोटो भी शेयर की। उसने पायलट की भी एक फोटो शेयर की।

एक बयान में, एयरलाइन ने कहा कि उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई घटना की जानकारी है, जिसमें उसका एक कर्मचारी शामिल था, जो दूसरी एयरलाइन में यात्री के तौर पर यात्रा कर रहा था, और उसका दूसरे यात्री से झगड़ा हुआ था।

एयरलाइन ने कहा, "हम ऐसे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। संबंधित कर्मचारी को जांच होने तक तत्काल प्रभाव से आधिकारिक ड्यूटी से हटा दिया गया है। जांच के नतीजों के आधार पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

घायल यात्री अंकित दीवान ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने कथित तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 (T1) पर उन पर हमला किया और उनकी 7 साल की बेटी, जिसने हमला देखा, अभी भी सदमे में है और डरी हुई है।''

दीवान के अनुसार, उन्हें और उनके परिवार को उस सिक्योरिटी चेक का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था जो स्टाफ इस्तेमाल करता है क्योंकि उनके साथ एक 4 महीने का बच्चा स्ट्रोलर में था।

उन्होंने कहा "स्टाफ मेरे आगे लाइन तोड़ रहा था। जब मैंने उन्हें टोका तो कैप्टन वीरेंद्र जो खुद भी वही कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अनपढ़ हूं, क्या मैं उन साइन को पढ़ नहीं सकता जिन पर लिखा था कि यह एंट्री स्टाफ के लिए है।"

दीवान ने कहा कि इस बात पर कहासुनी हुई तो पायलट ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें खून निकल आया।

हालांकि घटना के बाद अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का पता नहीं चल सका, लेकिन यात्री ने दावा किया कि उसे एक पत्र लिखने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें कहा गया था कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा।

उन्होंने पोस्ट में कहा, “या तो वह पत्र लिखो, या अपनी फ्लाइट मिस करो और 1.2 लाख की छुट्टियों की बुकिंग बर्बाद कर दो। @DelhiPolice, मैं वापस आने के बाद शिकायत क्यों नहीं कर सकता? क्या मुझे न्याय पाने के लिए अपने पैसे भी कुर्बान करने होंगे? क्या मेरे दिल्ली वापस आने तक 2 दिनों में CCTV फुटेज गायब हो जाएगा?”।

सूत्रों ने बताया कि यह कथित घटना एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर सिक्योरिटी एरिया के पास हुई। सूत्रों ने बताया कि ड्यूटी पर न होने वाला पायलट बाद में इंडिगो की फ्लाइट से बेंगलुरु चला गया।

