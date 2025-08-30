Blood for the Throne Aurangzeb Brutal Murder of Dara Shikoh on 30 August 1659 दिल्ली में आज के दिन औरंगजेब ने कटवा दिया था भाई दाराशिकोह का गला, पिता शाहजहां को भिजवाया, Ncr Hindi News - Hindustan
Mughal History: मुगल बादशाह औरंगजेब ने 30 अगस्त 1659 को अपने भाई दारा शिकोह की बेरहमी से हत्या कर दी। दारा, जो शाहजहां के उत्तराधिकारी थे, की हत्या के बाद मुगल साम्राज्य में धार्मिक और राजनीतिक नीतियों का बड़ा बदलाव आया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 30 Aug 2025 01:47 PM
मुगल साम्राज्य का इतिहास भले ही शान-ओ-शौकत और तख्त-ओ-ताज की कहानियों से भरा हो, लेकिन आज का दिन यानी 30 अगस्त 1659 मुगल सियासत में खून से सना एक काला पन्ना बन गया। इस दिन शाहजहां के बड़े बेटे और उनके घोषित उत्तराधिकारी दारा शिकोह की उनके ही छोटे भाई औरंगजेब ने दिल्ली में बेरहमी से हत्या करवा दी।

दारा शिकोह को शाहजहां ने बनाया था उत्तराधिकारी

1633 में बादशाह शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। दारा न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान और सूफी विचारधारा के समर्थक भी थे। उनकी उदारवादी सोच और हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की कोशिशें उन्हें शाहजहां का सबसे प्रिय बनाती थीं। लेकिन यही खूबियां उनके भाइयों शुजा, औरंगजेब और मुराद के लिए आंखों में खटकने लगीं। खासकर औरंगजेब, जो तख्त पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। औरंगजेब दारा को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता था।

तख्त की जंग, बीमारी बनी बहाना

1657 में जब शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, तो मुगल दरबार में सत्ता की होड़ तेज हो गई। औरंगजेब ने इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने अन्य भाइयों को परास्त करते हुए दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने की योजना बनाई। दारा उस वक्त दिल्ली में था और अपने पिता की देखभाल कर रहे था। लेकिन औरंगजेब ने सैन्य ताकत और चालबाजी से उसे कमजोर करना शुरू कर दिया।

सामूगढ़ की लड़ाई (1658) में औरंगजेब ने दारा की सेना को करारी शिकस्त दी। इस हार के बाद दारा भागकर गुजरात, फिर सिंध और अंत में दादर की ओर चला गया। लेकिन औरंगजेब ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। दारा को उनके ही एक पुराने सहयोगी, मलिक जीवान ने धोखा दिया और उन्हें औरंगजेब के सिपाहियों के हवाले कर दिया।

हत्या का क्रूर मंजर

30 अगस्त 1659 को दिल्ली में दारा शिकोह को औरंगजेब के आदेश पर मौत के घाट उतार दिया गया। औरंगजेब ने दारा पर 'काफिर' और 'धर्मद्रोही' होने का आरोप लगाया, क्योंकि दारा ने हिंदू ग्रंथों जैसे उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था और सूफी विचारधारा को बढ़ावा दिया था। यह आरोप केवल एक बहाना था, क्योंकि औरंगजेब का असली मकसद था तख्त पर अपनी पकड़ मजबूत करना।

दारा को पहले अपमानित किया गया। उन्हें दिल्ली की सड़कों पर जंजीरों में जकड़कर घुमाया गया। फिर, औरंगजेब के विश्वस्त सिपहसालारों ने उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार, दारा का सिर काटकर औरंगजेब को भेंट किया गया, जिसे उसने अपने पिता शाहजहां के सामने भिजवाया- एक क्रूर संदेश कि अब तख्त पर उसका राज है।

मुगल इतिहास पर असर

दारा शिकोह की हत्या केवल एक भाई की हत्या नहीं थी; यह मुगल साम्राज्य की वैचारिक दिशा में एक बड़ा बदलाव था। दारा की उदारवादी नीतियों के उलट, औरंगजेब का शासन कट्टरपंथी और सैन्यवादी रहा। अगर दारा शिकोह तख्त पर बैठता, तो शायद मुगल साम्राज्य का इतिहास कुछ और होता।