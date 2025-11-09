मर चुकी महिला की रगों में फिर दौड़ने लगा खून, एशिया में पहली बार, दिल्ली के डॉक्टरों ने किया चमत्कार

संक्षेप: एशिया में पहली बार ये चमत्कार हुआ है। दिल्ली के डॉक्टरों ने 55 साल की मर चुकी महिला की रगो में फिर से खून का प्रवाह (ब्लड सर्कुलेशन) शुरू कर दिया। ऐसा महिला के अंगों को दान करने के लिए किया गया।

मरने के बाद सांसे थम जाती हैं, धड़कने रुक जाती हैं और रंगो में खून दौड़ना बंद होता है, तो शरीर धीरे-धीरे ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन, एशिया में पहली बार दिल्ली के डॉक्टरों ने चमत्कार कर दिया है। डॉक्टरों ने 55 साल की मर चुकी महिला की रगो में फिर से खून का प्रवाह (ब्लड सर्कुलेशन) शुरू कर दिया। ऐसा महिला के अंगों को दान करने के लिए किया गया।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, मृत महिला के शरीर में फिर से ब्लड का प्रवाह द्वारका के HCMCT मणिपाल अस्पताल में किया गया। यह प्रोसीजर एशिया में अपनी तरह का पहला है, जहां अंगों को निकालने के लिए मौत के बाद ब्लड सर्कुलेशन फिर से शुरू किया गया।

इस बीमारी से लड़ रही थीं गीता गीता चावला नामक महिला मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी के कारण पैरालाइज़्ड थीं। इसलिए वह काफी समय से बिस्तर पर थीं। उन्हें 5 नवंबर को सांस लेने में काफी समस्या होने लगी, तो आनन-फानन में अस्पताल लाया गया। जैसे-जैसे उनकी हालत बिगड़ी, परिवार ने उन्हें लाइफ सपोर्ट पर न रखने का फैसला किया। अंतता उन्होंने 6 नवंबर को रात 8:43 बजे इस दुनिया को छोड़ दिया।

मौत के बाद ब्लड सर्कुलेशन क्यों शुरू किया? गीता चावला की ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उनके अंगों को दान कर दिया जाए। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए, मेडिकल टीम ने नॉर्मोथर्मिक रीजनल परफ्यूजन (NRP) नामक एक दुर्लभ और जटिल प्रोसीजर किया। एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजिनेटर (ECMO) का इस्तेमाल करके, डॉक्टरों ने उनके पेट के अंगों में ब्लड सर्कुलेशन को सफलतापूर्वक फिर से शुरू किया।

ऐसा तब हुआ, जब उनका दिल धड़कना बंद हो गया था और ECG लाइन फ्लैट होने के पांच मिनट बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन के चेयरमैन डॉ. श्रीकांत श्रीनिवासन ने कहा, "एशिया में यह पहली बार है कि दान के लिए अंगों को सुरक्षित रखने के लिए मौत के बाद सर्कुलेशन फिर से शुरू किया गया।"

एशिया में पहली बार, दिल्ली के डॉक्टरों ने किया कमाल उन्होंने आगे कहा, "भारत में अंग दान आमतौर पर ब्रेन डेथ के बाद होता है, जब दिल अभी भी धड़क रहा होता है। सर्कुलेटरी डेथ के बाद दान (DCD) में, दिल धड़कना बंद हो जाता है, इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। NRP का इस्तेमाल करके, हम लिवर और किडनी को सुरक्षित रूप से निकालने और अलॉट करने के लिए काफी देर तक जीवित रख पाए।"