नूह के गन हाउस में ब्लास्ट से हड़कंप, 4 घायल; धमाके की ये वजह सामने आई

हादसा इतना तेजी से हुआ कि आस-पास की दुकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में तीन से चार लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है।

Jan 05, 2026 05:36 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नूह
हरियाणा के नूह में गन हाउस में तेज धमाके की खबर सामने आई है। ये धमाका गुरुग्राम-अलवर हाईवे पर जोगी पुर रोड के पास सत्यम गन हाउस में हुआ है। हादसा इतना तेजी से हुआ कि आस-पास की दुकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में तीन से चार लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को CHC नूह में भर्ती कराया गया है। जानिए धमाके की क्या वजह सामने निकल कर आ रही है?

अब तक की जानकारी में सामने आया है कि सत्यम गन हाउस में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। शूटिंग गन की सफाई के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। हादसे में गन साफ करने वाला कारीगर कल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद वर्कशॉप में अफरा-तफरी मच गई। गन हाउस के मालिक ताहिर ने बताया कि वह घटना के समय दुकान में बैठे हुए थे। वर्कशॉप में कारीगर कल्लू शूटिंग में इस्तेमाल होने वाली गन की सफाई कर रहा था। सफाई के लिए वह सीओ-2 गैस का उपयोग कर रहा था। इसी दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया।

ब्लास्ट इतना तेज था कि वर्कशॉप में लगे शीशे टूट गए। कारीगर को गंभीर चोटें आई हैं। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गन हाउस में रखी अन्य सभी गन पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वर्कशॉप का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्लास्ट के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं।
