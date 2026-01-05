नूह के गन हाउस में ब्लास्ट से हड़कंप, 4 घायल; धमाके की ये वजह सामने आई

संक्षेप: हादसा इतना तेजी से हुआ कि आस-पास की दुकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में तीन से चार लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है।

हरियाणा के नूह में गन हाउस में तेज धमाके की खबर सामने आई है। ये धमाका गुरुग्राम-अलवर हाईवे पर जोगी पुर रोड के पास सत्यम गन हाउस में हुआ है। हादसा इतना तेजी से हुआ कि आस-पास की दुकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में तीन से चार लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को CHC नूह में भर्ती कराया गया है। जानिए धमाके की क्या वजह सामने निकल कर आ रही है?

अब तक की जानकारी में सामने आया है कि सत्यम गन हाउस में सोमवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। शूटिंग गन की सफाई के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। हादसे में गन साफ करने वाला कारीगर कल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद वर्कशॉप में अफरा-तफरी मच गई। गन हाउस के मालिक ताहिर ने बताया कि वह घटना के समय दुकान में बैठे हुए थे। वर्कशॉप में कारीगर कल्लू शूटिंग में इस्तेमाल होने वाली गन की सफाई कर रहा था। सफाई के लिए वह सीओ-2 गैस का उपयोग कर रहा था। इसी दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया।