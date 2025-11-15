काली हुंडई वरना कार पर नंबर प्लेट पर लिखा रखा था यादव और ब्लैकलिस्टेड, गुरुग्राम पुलिस ने दबोचा

Hindustan Hindi News
संक्षेप: गुरुग्राम पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की काली हुंडई वरना कार को ड्राइवर के साथ पकड़ा है। उसने कार की आगे और पीछे की दोनों नंबर प्लेट पर नंर की जगह ब्लैकलिस्टेड और यादव लिखा रखा था।

Sat, 15 Nov 2025 07:25 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
गुरुग्राम पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की काली हुंडई वरना कार को ड्राइवर के साथ पकड़ा है। उसने कार की आगे और पीछे की दोनों नंबर प्लेट पर नंर की जगह ब्लैकलिस्टेड और यादव लिखा रखा था। आरोपी युवक की पहचान हरियाणा के रेवाड़ी जिला के गांव खरखड़ा के रहने वाले 21 साल के सोनू के रूप मेंब हुई है। वह बीए फाइनल ईयर का छात्र है। सदर थाना पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

तेज रफ्तार और लापरवाही से दौड़ा रहा था कार

पुलिस की ट्रैफिक विंग में तैनात एक कर्मचारी ने शिकायत में बताया कि ड्यूटी के दौरान उन्होंने डीजीपी कॉलेज, सेक्टर-34 के पास एक कार को तेज गति और लापरवाही से चलते देखा। जब पुलिस ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, तो उसने तेजी से कार दौड़ा ली। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उस काली हुंडई वरना कार का पीछा किया और किसी तरह गाड़ी को रुकवा कर चालक को पकड़ लिया। पुलिस ने देखा कि आरोपी की कार पर नम्बर प्लेट पर यादव और ब्लैक लिस्टेड लिखा हुआ था। वह बहुत तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था और न केवल कानून का उल्लंघन कर रहा था, बल्कि आम लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहा था।

ट्रैफिक पुलिस कर्मी की शिकायत के आधार पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी सोनू के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही गुरुग्राम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नम्बर प्लेट से खिलवाड़ करने वालों पर कसा शिकंजा

गुरुग्राम में यातायात पुलिस ने सुरक्षा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर शिकंजा कसा

है। विशेष रूप से उन वाहनों पर भारी चालान किया जा रहा है, जिन पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होती या जिन पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं लगी होती। हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना नंबर प्लेट वाले या फर्जी हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल आपराधिक और असामाजिक तत्व आसानी से कर सकते हैं, जिससे अपराधों पर नकेल कसना मुश्किल हो जाता है। ऐसे वाहनों के खिलाफ यह अभियान लगातार और सख्ती से जारी रहेगा।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gurugram News
