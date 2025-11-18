Hindustan Hindi News
भंगेल एलिवेटेड रोड शुरू होने में देरी से लोग परेशान, किसानों ने किया आज खोलने का ऐलान

संक्षेप: Bhangel Elevated Road : नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड को खोलने का काम फिर अटक गया है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने सोमवार को आगाहपुर गांव में एक बैठक कर यह ऐलान किया कि किसान मंगलवार को इस एलिवेटेड रोड को खोल देंगे।  

Tue, 18 Nov 2025 06:39 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड को खोलने का काम फिर अटक गया है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने सोमवार को आगाहपुर गांव में एक बैठक कर यह ऐलान किया कि किसान मंगलवार को इस एलिवेटेड रोड को खोल देंगे। हालांकि, इस सप्ताह मुख्यमंत्री के नोएडा आने की संभावना है। नोएडा प्राधिकरण ने संभावना जताई है कि उसी दिन एलिवेटेड रोड का शुभारंभ हो सकता है।

भंगेल एलिवेटेड रोड करीब ढाई महीने से बनकर तैयार है। इसका शुभारंभ नहीं होने से लोगों को 10-12 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटकर आना-जाना पड़ रहा है। दादरी-सूरजपुर-छलेरा यानी डीएससी रोड पर एलिवेटेड रोड शुरू होने से लोगों का नोएडा से ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की ओर सफर आसान हो जाएगा।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने 10 दिन पहले दावा किया था कि 12 या 13 नवंबर को मुख्यमंत्री लखनऊ से बटन दबाकर इसका शुभारंभ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक सप्ताह के अंदर इसको ट्रायल के तौर पर खोल दिया जाएगा। अब यह समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन एलिवेटेड रोड की शुरुआत नहीं की गई। अब इस बारे में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का समय मिलते ही इसको शुरू करा दिया जाएगा।

अधिकारियों ने संभावना जताई है कि इस सप्ताह मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा आ सकते हैं। इसी दौरान इसका शुभारंभ करा दिया जाएगा। एलिवेटेड रोड नहीं खोले जाने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। भंगेल एलिवेटेड रोड सेक्टर-41 आगाहपुर से फेज टू के एनएसईजेड के पास नाले के पास तक बना है। नाले पर पुलिया की चौड़ाई कम है। ऐसे में यहां पर जाम लग सकता है। प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि फेज-टू की तरफ से एलिवेटेड रोड पर चढ़ते-उतरते समय पुलिया चौड़ी की जाएगी।

तीन साल की देरी से निर्माण हुआ

एलिवेटेड रोड का काम जून 2020 में शुरू हुआ था। यह दिसंबर 2022 में बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। इसके निर्माण का जिम्मा सेतु निगम के पास है। लोगों का कहना है कि पहले इसको बनाने में देरी हुई। अब जब बनकर तैयार हो चुका है, तो अब खोलने में देरी की जा रही है। प्राधिकरण की इस लापरवाही से लाखों लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं।

भाकियू लोकशक्ति ने चेतावनी दी

भाकियू लोकशक्ति ने एक सप्ताह पहले एलिवेटेड रोड को लेकर प्रदर्शन किया था। उस दिन नोएडा प्राधिकरण को चेतावनी दी थी कि अगर 17 नवंबर तक एलिवेटेड रोड नहीं खोला गया तो वे 18 नवंबर को खुद इसको खुलवा देंगे। इसी क्रम में आगाहपुर गांव में सोमवार को भाकियू की बैठक हुई। भाकियू के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बीसी प्रधान ने कहा कि आम लोगों के साथ मिलकर मंगलवार को एलिवेटेड रोड को खोल दिया जाएगा। लोगों को अब परेशान नहीं होने दिया जाएगा।

