'सौरभ भारद्वाज यह ना भूलें कि...'; वीरेंद्र सचदेवा ने भ्रम फैलाने को लेकर 'आप' नेता को यूं घेरा

दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।

Praveen Sharma नई दिल्ली, वार्ताSat, 4 Oct 2025 11:11 AM
सचदेवा ने कहा कि सौरभ भारद्वाज यह ना भूलें कि उनके खुद के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शासन के दौरान अस्पतालों में न सिर्फ मशीन खरीद घोटाले हुए, मोहल्ला क्लीनिकों में एक ही नंबर से सैकड़ों मरीज रजिस्ट्रेशन एवं टेस्ट घोटाले हुए बल्कि नकली दवाएं तक बांट दी गई थीं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ सेवाओं आदि पर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज को भ्रमात्मक टिपण्णियां करते हुए देख जहां हमें दुख होता है, वहीं भारद्वाज अपनी इन बेतुकी टिपणणियों से खुद को हास्य का पात्र भी बनाते हैं।

सचदेवा ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार पर आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का भ्रमात्मक आरोप लगाने से पहले सौरभ भारद्वाज बताएं कि क्या यह सच नहीं कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने सरकारी अस्पतालों में पैथ टेस्ट एवं एक्स-रे से एम.आर.आई. तक सुविधाएं ठप कर उनका निजीकरण कर किक बैक की लूट का खेल रचा था।

सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता यह भलीभांति जानती है कि सौरभ भारद्वाज एवं उनकी सरकार पर अस्पताल निर्माण घोटाले जांच भी चल रही है। सौरभ भारद्वाज के सचिव डॉ. आर.एन. दास तो एक ऐसे बिना लाइसेंस निजी अस्पताल के संरक्षक बन बैठे थे, जिसमें लगी आग 7 नवजात शिशुओं को लील गई थी पर भारद्वाज ने कोई कार्रवाई नहीं की।