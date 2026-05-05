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ये 6 सीट किसी के पिता जी की नहीं; BJP में शामिल हुए 7 सांसदों पर पहली बार बोले केजरीवाल, दे डाली बड़ी चेतावनी

May 05, 2026 03:00 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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आम आमदी पार्टी के सात सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सीट चोरी करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि आम आदमी पार्टी इसका बदला अगले साल लेगी।

ये 6 सीट किसी के पिता जी की नहीं; BJP में शामिल हुए 7 सांसदों पर पहली बार बोले केजरीवाल, दे डाली बड़ी चेतावनी

आम आमदी पार्टी के सात सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी परसीट चोरी करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि आम आदमी पार्टी इसका बदला अगले साल लेगी।

उन्होंने कहा, ये सात लोग जो चले गए, ये चोरी करके गए हैं। बीजेपी ने चोरी की है। ये सीट किसी के पिताजी की नहीं थी। पंजाब के लोगों को थी। पंजाब के लोगों की 6 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने डाका डाला है। इसका बदला अगले साल फरवरी में लिया जाएगा।

बता दें, अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वक्त में सात राज्यसभा सांसदों का बीजेपी मे शामिल होना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

राघव चड्ढा ने की थी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात

राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर बदले की राजनीति करने और राज्यसभा में हाल में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों को निशाना बनाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

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चड्ढा ने तीन अन्य सांसदों के साथ मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने आप से बाहर निकलने के बाद उनके खिलाफ उत्पीड़न और ''राजनीतिक रूप से प्रेरित'' कार्रवाई का आरोप लगाया।

चड्ढा ने बैठक के बाद यहां पत्रकारों से कहा, आम आदमी पार्टी से असहमति जताने का अपना संवैधानिक अधिकार प्रयोग करने वाले सभी सांसदों, जिन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया, उनके संबंध में तथा इन सभी घटनाओं व घटनाक्रमों को आज राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मैं आम आदमी पार्टी को यह भी बताना चाहता हूं कि जब तक हम आज्ञाकारी रहे, हमें संस्कारी माना गया। जैसे ही हमने पार्टी छोड़ी, हमें भ्रष्ट करार दे दिया गया।

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सांसदों को धमकाने का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए कई पूर्व आप सांसदों को राज्य एजेंसियों द्वारा धमकाया और दबाव डाला जा रहा है।

उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी, जो दूसरों पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती है, आज खुद खतरनाक प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त है। 24 अप्रैल को जब हम आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तब से हमारे सांसदों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। चड्ढा ने कुछ विशेष उदाहरण देते हुए दावा किया कि पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह पर हमला किया गया है, जबकि उद्योगपति और सांसद राजेंद्र गुप्ता के व्यावसायिक कार्यों में बाधा डाली गई है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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