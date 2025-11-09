Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsbjp releases list of candidates for mcd byelections
भाजपा ने MCD उपचुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, किसे कहां से मौका?

भाजपा ने MCD उपचुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, किसे कहां से मौका?

संक्षेप: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड के उपचुनाव को लेकर भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची रविवार को जारी कर दी। प्रदेश नेतृत्व के परामर्श से चयनित इन प्रत्याशियों में मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक और चांदनी महल जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं।

Sun, 9 Nov 2025 10:00 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, आशीष सिंह, नई दिल्ली
भाजपा ने दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए अपने सभी 12 वार्डों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने इस लिस्ट में ज्यादा संख्या में महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 12 वार्ड एमसीडी उप-चुनाव उम्मीदवारों की घोषणा की। वरिष्ठ भाजपा नेता सुमन कुमार गुप्ता भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। निगम उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोटिंग होगी। काउंटिंग 3 दिसंबर को होगी।

किसे कहां से मौका?

1- मुण्डका से जयपाल सिंह दराल

2- शालीमार बाग-बी से श्रीमती अनीता जैन

3- अशोक विहार से श्रीमती वीना असीजा

4- चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता

5- चांदनी महल से सुनील शर्मा

6- द्वारका-बी से श्रीमती मनीषा राजपाल सहरावत

7- दिचाऊ कलां से श्रीमती रेखा रानी

8- नारायणा से डॉ. चन्द्रकान्ता शिवानी

9- दक्षिणपुरी से श्रीमती रोहिणी राज

10- संगम विहार-ए से श्री शुभ्रजीत गौतम

11- ग्रेटर कैलाश से श्रीमती अंजुम मंडल

12- विनोद नगर से श्रीमती सरला चौधरी

इन आधार पर दिया मौका

पार्टी ने स्थानीय मुद्दों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। सचदेवा ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन गहन चर्चा के बाद किया गया है। यह सुनिश्चित किया है कि उम्मीदवारों का चयन योग्यता और जीत के मानदंडों के आधार पर किया जाए। केंद्र, राज्य और एमसीडी में काम के आधार पर भाजपा की एकतरफा जीत होगी।

BJP के पास थीं नौ सीटें

बता दें कि जिन 12 वार्डों में चुनाव होने हैं उनमें से 9 भाजपा के पास थे। बाकी 3 वार्ड आप के पास थे। इस साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा और AAP के मौजूदा पार्षदों के विधायक बनने के बाद कई वार्ड खाली हो गए थे। रेखा गुप्ता शालीमार बाग-बी वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थीं। उन्होंने इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यह सीट छोड़ दी थी।

