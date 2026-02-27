Hindustan Hindi News
केजरीवाल ने तहस-नहस कर दिए थे सबूत, राहत पर बोली BJP; रोने पर क्या कहा

Feb 27, 2026 03:43 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
एक तरफ जहां 'आप' अदालत के फैसले को अपने लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट बता रही है तो वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि है केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस-नहस कर दिया था।

केजरीवाल ने तहस-नहस कर दिए थे सबूत, राहत पर बोली BJP; रोने पर क्या कहा

कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को राहत मिलने के बाद एक बार फिर दिल्ली की सिसायत में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां 'आप' अदालत के फैसले को अपने लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट बता रही है तो वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि है केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस-नहस कर दिया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि शराब घोटाले के अलावा भी कई केस

सचदेवा ने केजरीवाल को राहत मिलने के बाद एक वीडियो,'निजली अदालत ने साफ-साफ कहा है कि सबूतों का अभाव है। जांच एजेंसी भी यह बात लगातार कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है। जो सिमकार्ड और मोबाइल तोड़े गए उनका अता पता नहीं चला। वही बात अदालत ने भी कही है, सबूतों को अभाव। अरविंद केजरीवाल इस लोअर कोर्ट से आपको थोड़ी राहत तो मिलती है लेकिन न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी है।'

आपके पास सवालों के जवाब नहीं: सचदेवा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ‘जानकारी मिली है कि जांच एजेंसी ने इस फैसले के खिलाफ अपील का फैसला किया है। लेकिन दिल्ली की जनता ने अपना फैसला केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया था। आपके पास कोई जवाब नहीं है कि यदि शराब नीति ठीक थी तो घोटाला सामने आते ही आपने नीति वापस क्यों ले ली थी। कोई जवाब नहीं है कि क्यों ठेकेदारों का मार्जिन 6 फीसदी से 12 कर दिया। क्यों एक बोतल के साथ एक मुफ्त दी, जिससे लोगों के घर बर्बाद हो गए। कितने मासूम लोगों की जान चली गई है।’

केजरीवाल के रोने पर सचदेवा ने कसा तंज

सचदेवा ने केजरीवाल के रोने पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा, 'आप भ्रष्टाचारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शराब घोटाला तो एक घोटाला है, राशन घोटाला है, स्वास्थ्य घोटाला है, आप आदतन अपराधी हैं। आप जिस तरह मैंने आपको देखा मीडिया में कलाकारी दिखाते हुए। आप इतने उम्दा कलाकार हैं आप सत्येंद्र जैन के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे, आपको बॉलीवुड में जाना चाहिए कि बिना आंसू आप आंसू दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अभी आपने कहा कि सत्य की जीत होती है। हमें भी इस बात की उम्मीद है कि देर है लेकिन अंतत: यह बात साबित होगी कि आप भ्रष्टाचारी हैं।'

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

