बीजेपी की पदयात्रा आज, दिल्ली के इन रास्तों पर रहेगी नो एंट्री; घर से निकलने से पहले देख लें एडवाइजरी
दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जाएंगे। पुलिस ने लाल किला क्षेत्र से बचने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के चलते बुधवार को चांदनी चौक और लाल किला क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहेगा। गौरी शंकर मंदिर से टाउन हॉल तक निकलने वाली पदयात्रा में करीब 10 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जाएंगे। पुलिस ने लाल किला क्षेत्र से बचने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
इन मार्गों पर डायवर्जन
नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सीमित या नियंत्रित की जा सकती है। छत्ता रेल चौक, हनुमान सेतु के नीचे, राजा राम कोहली मार्ग, टी-पॉइंट सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट और शांति वन चौक से वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा। दिल्ली गेट और दरियागंज से लाल किला की ओर जाने वाली बसों को राजघाट की तरफ डायवर्ट किया जा सकता है।
बारापुला फेज-3 कॉरिडोर पर भारी जाम
बारापुला फेज-3 कॉरिडोर पर जाम की समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को मयूर विहार से एम्स की ओर जाने वाले मार्ग पर तीन किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लगा रहा।
सुबह नौ बजे शुरू हुई जाम की समस्या दोपहर करीब दो बजे तक रही। यह जाम पांच घंटे तक लगा रहा। इससे वाहन चालक बेहाल दिखे और उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा।
कॉरिडोर खुलने के बाद से अब तक ऐसा कोई दिन नहीं रहा, जब वाहन चालक बिना जाम में फंसे यहां से आसानी से निकले हों। जाम से राहत के लिए कई उपाय प्रस्तावित हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की गति धीमी है।
लूप का घुमाव सुधरा, जाम बरकरार
सनडायल लूप के ऊपरी छोर का घुमाव ठीक कर दिया गया है, लेकिन इससे यातायात की स्थिति में खास सुधार नहीं दिख रहा। लूप से तीन लेन में आने वाले वाहन और बारापुला फेज-3 की ओर से तीन लेन में आने वाले वाहन एक ही स्थान पर मिलते हैं। यानी छह लेन से आने वाले वाहनों के लिए आगे निकलने को केवल तीन लेन उपलब्ध हैं। इससे मर्जिंग पॉइंट पर वाहनों का दबाव बढ़ता है।
यू-टर्न की संभावना तलाशी जा रही
स्थानीय यातायात को सुगम बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी रिंग रोड पर गुरुद्वारे के सामने यू-टर्न बनाने की संभावना तलाशी जा रही है। इससे आसपास के इलाकों से आने-जाने वाले वाहनों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
मर्जिंग पॉइंट पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का इंतजार
सनडायल लूप के ऊपरी छोर और बारापुला फेज-3 के मर्जिंग पॉइंट पर यातायात नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाने का प्रस्ताव है। इसके जरिए दोनों ओर से आने वाले वाहनों को बारी-बारी से निकाला जा सकेगा, जिससे एक साथ वाहनों का दबाव कम होने और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। अभी तक इस प्रस्ताव पर अमल नहीं हुआ है।
रिंग रोड-विकास मार्ग पर रेंगे वाहन
मंगलवार को रिंग रोड और विकास मार्ग पर भीषण जाम लगा। इसी वजह से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में देरी हुई। आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक जाम में फंसने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई।
रिंग रोड पर महारानी बाग के पास मंगलवार को वाहनों का दबाव अधिक रहा। इससे सराय काले खां से महारानी बाग की ओर जाने वाले वाहनों के पहिए थम गए। दूसरी तरफ, एक्सप्रेसवे से महारानी बाग की ओर जाने वाले वाहन भी जाम में फंसे रहे। डीएनडी से महारानी बाग जाने वाले यात्रियों को करीब आधे घंटे तक जाम झेलना पड़ा। इसी बीच सराय काले खां से महारानी बाग की ओर वाले मार्ग पर एक भारी वाहन खराब हो गया। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, भारी वाहन को हटाने में दो घंटे से अधिक का समय लगा। खराब वाहन और दबाव के कारण इस मार्ग पर यातायात सामान्य होने में देरी हुई।
दोपहर में अशोक विहार, केशवपुरम से इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक जाम की स्थिति बनी रही। केशवपुरम मेट्रो स्टेशन से इंद्रलोक लालबत्ती की ओर जाने वाले मार्ग पर एक एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर संबंधित मार्ग पर पुलिसकर्मियों की तैनाती नहीं होने की शिकायत की। उधर, भेरा एन्क्लेव गोलचक्कर पर भी करीब 15 मिनट तक यातायात पूरी तरह ठप रहने की शिकायत सामने आई। इसका असर आसपास की प्रमुख सड़कों पर भी पड़ा। शाम को महिंद्रा पार्क चौक के पास वाहनों की भीड़ के कारण यातायात बाधित रहा।
आनंद पर्वत इलाके में भी लंबा जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। पुरानी दिल्ली इलाके में लाहौरी गेट, नया बाजार और खारी बावली रोड पर भी मंगलवार को जाम लगा रहा।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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