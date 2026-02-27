हमने 75 साल में नहीं किया, उन्होंने 75 दिन में कर लिया; BJP ने अरविंद केजरीवाल को दुर्लभ आदमी बताया
बीजेपी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीतिक इतिहास के दुर्लभ व्यक्तियों में से एक हैं। भाजपा ने कहा कि शराब घोटाले में भले ही अदालत ने अरविंद केजरीवाल को सबूतों की कमी के आधार पर आरोप मुक्त कर दिया हो, लेकिन राजधानी की जनता ने उन्हें पहले ही राजनीतिक जवाब दे दिया है।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीतिक इतिहास के दुर्लभ व्यक्तियों में से एक हैं। भाजपा ने कहा कि शराब घोटाले में भले ही अदालत ने अरविंद केजरीवाल को सबूतों की कमी के आधार पर आरोप मुक्त कर दिया हो, लेकिन राजधानी की जनता ने उन्हें पहले ही राजनीतिक जवाब दे दिया है। अब जांच एजेंसी तकनीकी आधार पर अपनी आगे की कार्रवाई तय करेगी।
अरविंद केजरीवाल को कोर्ट द्वारा आरोप मुक्त किए जाने के बारे में पूछे जाने पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा कि यह एक तकनीकी मामला है। पार्टी अदालत के फैसले का अध्ययन करने के बाद उस पर प्रतिक्रिया देगी। केजरीवाल और अन्य आरोपियों को मामले से बरी किए जाने के बारे में पूछे जाने पर त्रिवेदी ने कहा कि निचली अदालत ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी किया है। यह एक तकनीकी मामला है।
राज्यसभा सांसद ने यहां भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को राजनीतिक आधार पर करारा जवाब दिया है। संबंधित एजेंसी तकनीकी आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अदालत के फैसले का गहन अध्ययन करने के बाद इस मुद्दे पर एक सुनियोजित जवाब देगी।
त्रिवेदी ने कहा कि यह भी सच है कि मामले में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए गए सैकड़ों मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट कर दिए गए। अब सवाल यह है कि इन्हें क्यों नष्ट किया गया और इससे मामले में सबूतों की कमी कैसे हुई? सीबीआई इन तकनीकी मुद्दों की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी। उन्होंने पूछा कि यह भी विचारणीय है कि अगर सबूत थे ही नहीं तो अदालत ने आरोप कैसे तय किए? उन्होंने आगे कहा कि सभी आरोप निराधार थे, फिर भी आरोप तय किए गए। इसलिए कुछ तकनीकी मुद्दे हैं।
केजरीवाल द्वारा मोदी और शाह पर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर त्रिवेदी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक पर राजनीतिक आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह (केजरीवाल) भारतीय राजनीतिक इतिहास के दुर्लभ व्यक्तियों में से एक हैं। जनसंघ से भाजपा के गठन को 75 वर्ष हो गए हैं, हमने कभी एक दिन के लिए भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। इसके विपरीत, उन्होंने (आप के गठन के) 75 दिनों के भीतर ही कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। उनका यह बयान स्पष्ट रूप से 2013 में कांग्रेस के साथ गठबंधन में पहली बार दिल्ली में सरकार बनाने वाली भाजपा की ओर इशारा था।
कांग्रेस द्वारा इस घटनाक्रम को तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की स्क्रिप्ट बताने पर त्रिवेदी ने पलटवार किया। कहा कि विपक्षी दल से पूछा कि केजरीवाल और अन्य लोगों को इस मामले से बरी किए जाने पर वह दुखी, खुश या भयभीत है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही सबसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आरोप लगाए थे। मुझे लगता है कि अजय माकन ने शराब घोटाले पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को शराब नीति मामले में आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि उसे नीति में कोई साजिश या आपराधिक इरादा नहीं मिला। इस मामले में जिन 21 लोगों को क्लीन चिट दी गई है, उनमें तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के. कविता भी शामिल हैं।
