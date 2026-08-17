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BJP राष्ट्रीय अक्ष्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, दिल्ली से 10 नेताओं के नाम; जानें किसे-क्या जिम्मेदारी?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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BJP National President Nitin Naveen announces new team: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अक्ष्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। राजधानी दिल्ली से देखें तो कुल 10 नाम हैं। जानें इस लिस्ट में किन दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं।

nitin nabin bjp president
पीएम नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन

BJP National President Nitin Naveen announces new team: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अक्ष्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। राजधानी दिल्ली से देखें तो कुल 10 नाम हैं। इनमें राम माधव, बी एल संतोष, सुनील बंसल और संदीप पाठक जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इन नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव जैसे पद मिले हैं। आगे जानिए पूरी लिस्ट।

नितिन नवीन की टीम में दिल्ली से 10 नेता कौन

नितिन नवीन की नई बनी टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर मीडिया और सोशल मीडिया सलाहकार तक के पद दिए गए हैं। राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए संदीप पाठक की भी चर्चा है, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में आए थे।

  • राष्ट्रीय उपाध्यक्ष- राम माधव
  • राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन)- बी एल संतोष
  • राष्ट्रीय महामंत्री- सुनीव बंसल
  • राष्ट्रीय मंत्री- संदीप पाठक, स्वदेश सिंह
  • नॉर्थ ईस्ट सह-संयोजक- राजीव बब्बर
  • मीडिया सह संयोजक- प्रदीप भंडारी, सिद्धार्थ यादव
  • सोशल मीडिया सह-संयोजक- शिवानंद द्विवेदी

राम माधव पहले भी संभाल चुके बड़े पद

नितिन नवीन की टीम में दिल्ली से जितने भी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, उनमें राम माधव का कद सबसे ऊंचा है। वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। माधव ने पहले भी भाजपा में बड़े पद संभाले हैं। 2014 से 2020 तक BJP के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और 2024 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के इंचार्ज रह चुके हैं।

बीएल संतोष को फिर मिला मौका

भाजपा की ये टीम पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन के अंडर काम करेगी। टीम में कई नए चेहरे हैं और इसमें अनुभवी और युवा दोनों तरह के लोग हैं। महिलाओं को भी काफी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। बीएल संतोष नेशनल जनरल सेक्रेटरी (ऑर्गनाइजेशन) के पद पर बने रहेंगे।

साल 2027 में होगी बड़ी परीक्षा

नितिन नवीन की इस नई टीम को 2027 में एक बड़े टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगले साल कई राज्यों में चुनाव हैं। राजनीतिक नजरिए से देशभर की नजरें उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर पड़ने वाली हैं, क्योंकि वहां भी 2027 में चुनाव हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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