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राहुल के घर की ओर BJP का मार्च, पुतला फूंका; बांसुरी स्वराज समेत कई महिला नेता हिरासत में लिए गए

Apr 18, 2026 07:28 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राहुल गांधी के घर के पास विरोध प्रदर्शन कर रही भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को वॉटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा।

राहुल के घर की ओर BJP का मार्च, पुतला फूंका; बांसुरी स्वराज समेत कई महिला नेता हिरासत में लिए गए

लोकसभा में नारी शक्ति संशोधन विधेयक के पारित ना हो पाने के एक दिन बाद भाजपा की महिला नेताओं व कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर की ओर विरोध मार्च निकाला। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भाजपा की दो महिला सांसदों बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। उनके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी और पार्टी की अन्य सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।

विरोध मार्च के दौरान भाजपा की महिला नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ ना केवल जमकर नारेबाजी की, बल्कि उनका पुतला भी फूंका। इस दौरान गांधी के घर के पास विरोध प्रदर्शन कर रही भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को वॉटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। विरोध कर रहीं महिला नेताओं ने राहुल गांधी हाय-हाय, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी शर्म करो समेत कई अन्य नारे भी लगाए।

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बांसुरी बोलीं- यह महिलाओं के आक्रोश की अभिव्यक्ति

इस विरोध मार्च की जानकारी देते हुए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, 'कल जो विपक्ष ने किया, राहुल गांधी जी और पूरे विपक्ष के सभी घटक दलों ने इस देश की मातृशक्ति की पीठ में छुरा भोंका है, उनके साथ विश्वासघात किया है। कल विपक्ष ने तय कर दिया उनकी नीयत यह है कि महिलाओं की भूमिका वो चाहते हैं कि केवल और केवल मतदान केंद्र तक रहे। क्योंकि जब सत्ता में भागीदारी की बात आई तो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। वो चाहते ही नहीं हैं कि महिलाओं को उनका हक दिया जाए। राहुल गांधी जी कल महिलाओं के आक्रोश का हिस्सा बने हैं और यह जनसैलाब उसी आक्रोश को परिलक्षित करता है।'

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भाजपा की 5 से ज्यादा महिला सांसदों ने हिस्सा लिया

प्रदर्शनस्थल से आए एक वीडियो में दिखाया गया है कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे समेत तीनों भाजपा सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा सांसदों हेमा मालिनी, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज, मंजू शर्मा और वात्सल्य गुप्ता ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने शुक्रवार को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के पारित नहीं होने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की और उन पर देश की महिलाओं को 'अपमानित' करने का आरोप लगाया।

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Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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