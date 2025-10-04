‘बुलडोजर एक वो भाषा है…’; CJI की भारत कानून के शासन से चलता है वाली टिप्पणी पर BJP सांसद

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई की 'भारत कानून के शासन से चलता है, बुलडोजर से नहीं' वाली टिप्पणी पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा बुलडोजर एक वो भाषा है, जिसे टेढ़ा आदमी भी समझता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई की 'भारत कानून के शासन से चलता है, बुलडोजर से नहीं' वाली टिप्पणी पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा बुलडोजर एक वो भाषा है, जिसे टेढ़ा आदमी भी समझता है। उन्होंने कहा कि कानून में अनेक राज्य सरकारों को जरूरत पड़ने पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है।

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ''निश्चित रूप से भारत कानून से चलता है और कानून की पालन करना सबके लिए आवश्यक है। भारत का अपना संविधान है। देश संविधान से चलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किन्तु कानून में ही अनेक राज्य सरकारों को बुलडोजर चलाने के भी अधिकार दिए गए हैं। जब परिस्थितियां हाथ से बाहर निकल जाएं तो बुलडोजर एक वो भाषा है, जिसे अच्छे से अच्छा टेढ़ा आदमी भी उसको समझता है।''

मॉरीशस की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं जस्टिस गवई बता दें कि, सीजेआई गवई ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं, बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। मॉरीशस में ‘‘सबसे बड़े लोकतंत्र में कानून का शासन’’ विषय पर सर मौरिस रॉल्ट स्मृति व्याख्यान 2025 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने 'बुलडोजर न्याय' की निंदा करने वाले अपने ही फैसले का उल्लेख किया। प्रख्यात न्यायविद सर मौरिस रॉल्ट 1978 से 1982 तक मॉरीशस के प्रधान न्यायाधीश थे। जस्टिस गवई मॉरीशस की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं।

कानून के शासन का सिद्धांत और भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी व्यापक व्याख्या पर प्रकाश डालते हुए जस्टिस गवई ने कहा, “इस फैसले ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं, बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है।”

‘बुलडोजर न्याय' मामले में दिए गए फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कथित अपराधों को लेकर अभियुक्तों के घरों को गिराना कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है, कानून के शासन का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

उन्होंने कहा कि यह भी माना गया कि कार्यपालिका अन्य भूमिका नहीं निभा सकती।

इस मौके पर मॉरीशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल, प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम और प्रधान न्यायाधीश रेहाना मुंगली गुलबुल आदि भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में चीफ जस्टिस ने 1973 के केशवानंद भारती मामला सहित सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया।

जस्टिस गवई ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में, ऐतिहासिक अन्याय के निवारण के लिए कानून बनाए गए हैं और हाशिए पर पड़े समुदायों ने अपने अधिकारों का दावा करने के लिए अक्सर इनका और कानून के शासन की भाषा का सहारा लिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिक क्षेत्र में, कानून का शासन सुशासन और सामाजिक प्रगति के मानक के रूप में कार्य करता है, जो कुशासन और अराजकता के बिल्कुल विपरीत है...।’’

महात्मा गांधी और बी.आर. आंबेडकर के योगदान का उल्लेख करते हुए, जस्टिस गवई ने कहा कि उनकी दूरदर्शिता ने प्रदर्शित किया कि भारत में "कानून का शासन केवल नियमों का समूह नहीं है।’’