‘देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो…’; वोटर लिस्ट के SIR पर क्या बोले BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल
संक्षेप: दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने देशभर में वोटर लिस्ट के एसआईआर का समर्थन किया है। खंडेलवाल ने कहा कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पात्रता नहीं रखते फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एसआईआर करना जरूरी है।
दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने देशभर में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का समर्थन किया है। खंडेलवाल ने कहा कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पात्रता नहीं रखते फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए वोटर लिस्ट को एक बार फिर से रिव्यू करना जरूरी है।
भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, “मैं चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के फैसले का स्वागत करता हूं। आज एसआईआर इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि वोटर लिस्ट में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भारत में रहने वाले लोग, या वो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या ऐसे लोग जिनके 2 वोट बन गए हैं। या बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो अपना स्थान छोड़कर चले गए हैं। इस प्रकार के लोग हालांकि पात्रता नहीं रखते हैं तो भी वोटर लिस्ट में इनका नाम हैं। देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और उसको पारदर्शी बनाने के लिए अब यह आवश्यक है कि एक बार नए सिरे से वोटर लिस्ट की जांच की जाए। एसआईआर चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए एसआईआर होना बहुत आवश्यक है।”
चुनाव आयोग SIR को लेकर आज शाम करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस
बता दें कि, चुनाव आयोग देशव्यापी वोटर लिस्ट एसआईआर की घोषणा करने के लिए सोमवार शाम को संवाददाता सम्मेलन करने जा रहा है। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निमंत्रण में हालांकि केवल शाम 4:15 बजे संवाददाता सम्मेलन का उल्लेख है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि यह मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बारे में है। चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के पहले चरण की घोषणा किए जाने की संभावना है, जिसमें 10 से 15 राज्य शामिल होंगे। इनमें वे राज्य भी शामिल होंगे जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में अगले साल चुनाव होना है।
(भाषा के इनपुट के साथ)