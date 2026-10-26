'खड़गे वर्तमान के दुर्योधन हैं, कांग्रेस का सर्वनाश कराएंगे'; BJP सांसद का कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी को संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ बताया है। सांसद ने कहा कि खड़गे कांग्रेस के अंत के अहम भूमिका निभा रहे हैं।

दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को वर्तमान के दुर्योधन बताया है। खंडेलवाल ने कहा कि खड़गे ही कांग्रेस पार्टी का सर्वनाश कराएंगे। भाजपा सांसद ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर तीखा हमला बोला।

भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने अंत के करीब है और खड़गे इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं।

खंडेलवाल ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, ''साफ तौर पर आज जिन शब्दों का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पिता श्री के विषय में किया किया उससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि खड़गे वर्तमान के दुर्योधन हैं और जिस तरह से दुर्योधन ने अपने अहंकार में पूरे कौरव वंश का सत्यानाश कराया। उसी प्रकार से उन्हीं पदचिन्हों पर चलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस का पूरा सर्वनाश कराएंगे। आप राजनीतिक विरोध कीजिए, लेकिन उसकी अपनी एक मर्यादा है। आज भारत की संस्कृति और सभ्यता को मल्लिकार्जुन खड़गे ने तार-तार कर दिया। विरोध में इस प्रकार में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कोई दुश्मन भी अक्सर नहीं करता है। कुल मिलाकर कांग्रेस सर्वविनाश की ओर है और उसका इतिहास इस बात को याद रखेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, कांग्रेस को रसातल में मिलान में।''

क्या है पूरा मामला? बता दें कि, बिहार की राजधानी पटना में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दिवंगत पिता को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। भाजपा ने इसे राजनीतिक मर्यादा के विरुद्ध बताते हुए खड़गे से देश के समक्ष सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।उल्लेखनीय है कि पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा को संबोधित किया था। इस दौरान वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे। इसी बीच सभा में मौजूद एक व्यक्ति की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया, जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया। कार्यक्रम के दौरान हंगामे की खबरें भी सामने आईं। बयान से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे की टिप्पणी को अमर्यादित और असभ्य बताते हुए विरोध जताया।

खड़गे ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर दलितों के साथ भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि आजादी के 8 दशक बाद भी देश में छुआछूत कायम है और जब तक देश की बड़ी आबादी को समानता और अपनत्व का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता।