नेहरू-गांधी परिवार ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का माना, बीजेपी सांसद का कांग्रेस पर तीखा हमला
संसद के बाहर 1966 में हुए 'गो-हत्या विरोधी आंदोलन' की ओर इशारा करते हुए बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार ने हमेशा हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना है।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया। दुबे ने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार ने हमेशा हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना है। उनका मुख्य इशारा संसद के बाहर 1966 में हुए 'गो-हत्या विरोधी आंदोलन' की ओर था।
'कांग्रेस का काला अध्याय' नाम से अपनी चल रही सीरीज के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दुबे ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गो-हत्या पर देशव्यापी प्रतिबंध की मांग कर रहे शांतिपूर्ण साधुओं को दबाने के लिए सरकारी ताकत का क्रूरता से इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि 1966 में संत करपात्री महाराज ने भारतीय जनसंघ के सांसद रामेश्वरानंद के साथ मिलकर इंदिरा गांधी से मुलाकात की थी और गो-हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि 7 नवंबर 1966 को, डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत गो-हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था। इसी संदर्भ में, भारत के महान संत करपात्री जी महाराज ने फरवरी 1966 में भारतीय जनसंघ के सांसद रामेश्वरानंद जी के साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की। मार्च 1966 में इन दोनों ने तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा से भी मुलाकात की, लेकिन उस समय 1967 के चुनाव नजदीक आ रहे थे। कांग्रेस को 'गौ माता' के मुद्दे में हिंदू-मुस्लिम विभाजन दिखाई दिया, इसलिए इंदिरा जी ने इस प्रतिबंध को लागू करने से मना कर दिया।
बीजेपी सांसद के अनुसार, जब 6-7 नवंबर 1966 को स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हजारों साधु दिल्ली की संसद मार्ग (पार्लियामेंट स्ट्रीट) पर इकट्ठा हुए, तो प्रशासन ने बल प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि 6-7 नवंबर को स्वामी करपात्री जी महाराज ने हजारों साधुओं के साथ संसद मार्ग पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसका नतीजा यह हुआ कि इंदिरा जी ने निहत्थे साधुओं पर बेरहमी से गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों साधु मारे गए और उनके शवों को गायब कर दिया गया। दुबे ने आगे बताया कि इस घटना के कारण पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन हुए।
उन्होंने दावा किया कि इस आंदोलन को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से समर्थन मांगा। राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए प्रशासन ने तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा को हटा दिया और तत्कालीन आरएसएस प्रमुख एमएस गोलवलकर के साथ मिलकर एक न्यायिक समिति का गठन किया।
उन्होंने बताया कि इस समिति के सदस्यों में गोलवलकर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अमल सरकार, पुरी के शंकराचार्य और अमूल डेयरी के वर्गीज कुरियन शामिल थे। अमल सरकार को समिति का नेतृत्व सौंपा गया था। पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन और भूख हड़तालें फैल गईं। अराजकता के माहौल और हिंदू-विरोधी मानसिकता को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने सबसे पहले गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा को उनके पद से हटा दिया। फिर, गोहत्या पर प्रतिबंध और गोलीबारी में हुई मौतों के कारणों की जांच के लिए उन्होंने आरएसएस प्रमुख आदरणीय गोलवलकर जी के साथ मिलकर एक न्यायिक समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अमल सरकार जी को सौंपी गई।
इसके अलावा, भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि पैनल को जानबूझकर निष्प्रभावी बना दिया गया था और इसकी कोई बैठक नहीं हुई। न तो कोई कार्यालय स्थापित किया गया और न ही कोई रिपोर्ट तैयार की गई। उन्होंने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार ने हमेशा हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना है और उन्हें प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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