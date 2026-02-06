Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsBJP MP Nishikant Dubey announces plan to set up library on alleged misdeeds of Nehru Gandhi family
नेहरू-गांधी परिवार पर लाइब्रेरी बनाएंगे BJP सांसद निशिकांत दुबे, ऐसा करने का मकसद भी बताया

नेहरू-गांधी परिवार पर लाइब्रेरी बनाएंगे BJP सांसद निशिकांत दुबे, ऐसा करने का मकसद भी बताया

संक्षेप:

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे नेहरू-गांधी परिवार पर लाइब्रेरी बनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता की भूखी होने का आरोप लगाया और कई राष्ट्रीय मुद्दों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। संसद के बजट सत्र में नेहरू-गांधी परिवार को लेकर दिए गए दुबे के बयान पर कांग्रेस आगबबूला हो गई थी।

Feb 06, 2026 01:15 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे नेहरू-गांधी परिवार पर लाइब्रेरी बनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता की भूखी होने का आरोप लगाया और कई राष्ट्रीय मुद्दों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। संसद के बजट सत्र में नेहरू-गांधी परिवार को लेकर दिए गए दुबे के बयान पर कांग्रेस आगबबूला हो गई थी।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह नेहरू-गांधी परिवार पर एक फिजिकल और एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद उनके कथित गलत कामों, भ्रष्टाचार और उन नीतिगत फैसलों को उजागर करना है, जिनसे कथित तौर पर देश को नुकसान हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता की भूखी होने का आरोप लगाया। दुबे ने पाकिस्तान के बनने, कश्मीर से जुड़े घटनाक्रम और विदेशी पार्टियों के साथ समझौतों सहित कई राष्ट्रीय मुद्दों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी इन तथ्यों को जनता के सामने लाने में मदद करेगी।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए दुबे ने कहा कि पिछले सेशन में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि नेहरू पर चर्चा होनी चाहिए। दुबे ने कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है, लेकिन उस देश को किसने बनाया? कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को देने के लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने जनरल करिअप्पा पर एक कमेटी बनाकर सेना का मनोबल गिराया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता किया था। आज हम जिन सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे कांग्रेस की सत्ता की भूख के कारण हैं। लोगों को यह सब पता चले, इसलिए मैंने नेहरू-गांधी परिवार पर एक फिजिकल और ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है।

इससे पहले दिन में भाजपा सांसद ने सोशल मीडिया पर यह भी शेयर किया कि उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार के नीतिगत फैसलों को डॉक्यूमेंट करने वाली एक लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने दावा किया कि इस परिवार के इन फैसलों ने देश को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित लाइब्रेरी आने वाली पीढ़ियों और रिसर्च करने वालों के लिए एक रिसोर्स के तौर पर काम करेगी। इस पहल के लिए उन्होंने लोगों से सहयोग और सुझाव भी मांगा है।

भाजपा सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैंने नेहरू-गांधी परिवार के कारनामों, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, उनकी नीतियों के कारण देश को हुए नुकसान और उनकी व्यक्तिगत कार्यकलाप से देश को हुए नुकसान पर एक लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है। आप सभी लोगों से मुझे सहयोग, सुझाव की आवश्यकता है। यह लाइब्रेरी आने वाली पीढ़ियों और शोध करने वाले छात्रों के लिए एक आदर्श स्थान होगा।"

इससे पहले संसद के बजट सत्र में बुधवार को भाजपा सांसद दुबे ने अपने भाषण के दौरान लोकसभा में कुछ किताबें दिखाकर नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ बयान दिया था। उनके बयान को लेकर कांग्रेस आगबबूला हो गई थी। विपक्षी सांसदों ने दुबे के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत भी की है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

