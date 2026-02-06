नेहरू-गांधी परिवार पर लाइब्रेरी बनाएंगे BJP सांसद निशिकांत दुबे, ऐसा करने का मकसद भी बताया
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे नेहरू-गांधी परिवार पर लाइब्रेरी बनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता की भूखी होने का आरोप लगाया और कई राष्ट्रीय मुद्दों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। संसद के बजट सत्र में नेहरू-गांधी परिवार को लेकर दिए गए दुबे के बयान पर कांग्रेस आगबबूला हो गई थी।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह नेहरू-गांधी परिवार पर एक फिजिकल और एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद उनके कथित गलत कामों, भ्रष्टाचार और उन नीतिगत फैसलों को उजागर करना है, जिनसे कथित तौर पर देश को नुकसान हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता की भूखी होने का आरोप लगाया। दुबे ने पाकिस्तान के बनने, कश्मीर से जुड़े घटनाक्रम और विदेशी पार्टियों के साथ समझौतों सहित कई राष्ट्रीय मुद्दों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी इन तथ्यों को जनता के सामने लाने में मदद करेगी।
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए दुबे ने कहा कि पिछले सेशन में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि नेहरू पर चर्चा होनी चाहिए। दुबे ने कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है, लेकिन उस देश को किसने बनाया? कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को देने के लिए कौन जिम्मेदार है? उन्होंने जनरल करिअप्पा पर एक कमेटी बनाकर सेना का मनोबल गिराया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता किया था। आज हम जिन सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे कांग्रेस की सत्ता की भूख के कारण हैं। लोगों को यह सब पता चले, इसलिए मैंने नेहरू-गांधी परिवार पर एक फिजिकल और ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है।
इससे पहले दिन में भाजपा सांसद ने सोशल मीडिया पर यह भी शेयर किया कि उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार के नीतिगत फैसलों को डॉक्यूमेंट करने वाली एक लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने दावा किया कि इस परिवार के इन फैसलों ने देश को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित लाइब्रेरी आने वाली पीढ़ियों और रिसर्च करने वालों के लिए एक रिसोर्स के तौर पर काम करेगी। इस पहल के लिए उन्होंने लोगों से सहयोग और सुझाव भी मांगा है।
भाजपा सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मैंने नेहरू-गांधी परिवार के कारनामों, उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, उनकी नीतियों के कारण देश को हुए नुकसान और उनकी व्यक्तिगत कार्यकलाप से देश को हुए नुकसान पर एक लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है। आप सभी लोगों से मुझे सहयोग, सुझाव की आवश्यकता है। यह लाइब्रेरी आने वाली पीढ़ियों और शोध करने वाले छात्रों के लिए एक आदर्श स्थान होगा।"
इससे पहले संसद के बजट सत्र में बुधवार को भाजपा सांसद दुबे ने अपने भाषण के दौरान लोकसभा में कुछ किताबें दिखाकर नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ बयान दिया था। उनके बयान को लेकर कांग्रेस आगबबूला हो गई थी। विपक्षी सांसदों ने दुबे के खिलाफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत भी की है।
