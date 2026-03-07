'यह फिल्म प्रोपेगैंडा है...'; द केरल स्टोरी-2 मूवी पर क्या बोलीं BJP सांसद की पत्नी

राजधानी दिल्ली में हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' (The Kerala Story 2 Goes Beyond) की स्क्रीनिंग की गई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी को यह फिल्म काफी पसंद आई है।

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म 'द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड' (The Kerala Story 2 Goes Beyond) की स्क्रीनिंग हुई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी को यह फिल्म काफी पसंद आई है। उन्होंने सभी लोगों से इसे एक बार जरूर देखने की अपील की है। सुरभि तिवारी ने कहा कि यह समाज को आईना दिखाती है और हम सभी को इसे देखने की जरूरत है।

सुरभि ने कहा, “मैं लोगों से कहना चाहती हूं कि घर पर बैठकर बातें न करें, बाहर आकर फिल्म देखें। अगर आप दस्तावेज देखेंगे, केस पढ़ेंगे और समाचार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यह प्रोपेगैंडा है या ऐसी फिल्में समाज को आईना दिखा रही हैं... यह केवल फिल्म नहीं है; यह समाज को आईना दिखाती है और हम सभी को इसे देखने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं रुकें तो हमें यह पक्का करना होगा कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है, वह किसी भी हिंदू लड़की के साथ न हो...”

ट्रेलर रिलीज के बाद से ही विवादों में है फिल्म बता दें कि, 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की यह फिल्म द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड अपने पहले पार्ट से कहीं ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 'द केरल स्टोरी' (2023) की अगली कड़ी तीन युवा महिलाओं के जीवन पर आधारित है, जो फिल्म के अनुसार, फर्जी शादियों में फंस जाती हैं और कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन का सामना करती हैं। हालांकि, अपने ट्रेलर की रिलीज के बाद से ही यह सीक्वल विवादों में है। विपक्षी नेताओं, मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया यूजर्स इसे प्रोपेगैंडा बताकर इसकी आलोचना कर रहे हैं, जबकि फिल्म निर्माताओं का कहना है कि कहानी शोध की गई वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है।

तीन हिन्दू लड़कियों की कहानी पर आधारित है फिल्म डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म तीन हिंदू लड़कियों उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा की झकझोर देने वाली दर्दनाक कहानी को दिखाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि इन तीनों लड़कियों की जिंदगी तीन मुस्लिम लड़कों से प्यार करने के बाद कैसे एक खौफनाक मोड़ लेती है, जहां धीरे-धीरे धार्मिक धर्मांतरण के एक सोचे-समझे एजेंडे का खुलासा होता है। जो भरोसे, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव से शुरू होता है, वह जल्द ही छल, नियंत्रण और फंसाए जाने की डरावनी कहानी बन जाता है।