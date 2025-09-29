bjp mp manoj tiwari takes jibe on pcb chief mohsin naqvi taking asia cup trophy with him said we will make replica of it जीते नहीं तो चुरा लोगे? ले जाओ, दूसरी बनवा लेंगे; मोहसिन नकवी के मनोज तिवारी ने लिए मजे, Ncr Hindi News - Hindustan
जीते नहीं तो चुरा लोगे? ले जाओ, दूसरी बनवा लेंगे; मोहसिन नकवी के मनोज तिवारी ने लिए मजे

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एएनआई से बातचीत में कहा कि किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफी लेना कोई मजबूरी नहीं है। कल जो भारतीय टीम ने करके दिखाया है, उसे देश का बच्चा-बच्चा सैल्यूट करता है। मनोज तिवारी ने कहा कि रविवार को 28 करोड़ लोग मैच देख रहे थे।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 29 Sep 2025 03:35 PM
भारत के एशिया कप फाइनल जीतने के बाद पाकिस्तान की खूब लानत-मलानत हो रही है। उसकी वजह खुद उनके क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी हैं। मैच के बाद भारत की ओर से उनके हाथों ट्रॉफी न स्वीकारे जाने से गुस्साए नकवी ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब उनकी खिल्ली उड़ रही है। पाक सरकार के मंत्री मोहसिन नकवी अपने साथ ट्रॉफी ही ले गए,जिसके बाद बीसीसीआई आईसीसी से शिकायत करेगा। इस बीच दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी नकवी के मजे लिए हैं। उन्होंने कहा कि जीतोगे नहीं तो ट्रॉफी चुरा लोगे? ले जाओ, हम लोग यहां उसकी रेप्लिका यानी हुबहू वैसी ही ट्रॉफी बनवा लेंगे।

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एएनआई से बातचीत में कहा कि किसी पाकिस्तानी से ट्रॉफी लेना कोई मजबूरी नहीं है। कल जो भारतीय टीम ने करके दिखाया है, उसे देश का बच्चा-बच्चा सैल्यूट करता है। मनोज तिवारी ने कहा कि रविवार को 28 करोड़ लोग मैच देख रहे थे,चैंपियंस हो जाना, कप इसका प्रमाण नहीं होता। मनोज तिवारी ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। हम ओलंपिक, एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए मजबूर हैं।

मनोज तिवारी ने आगे कहा कि पाकिस्तान को अगर चुराकर ही कप रखना है तो ले जाओ। ले गए न चुराकर... मतलब ये तो हद हो गई कि अगर ये जीतेंगे नहीं तो इनका मंत्री कप ही चुराकर ले जाएगा... ले जाओ, रख लो सजाकर। ऐसे कप तो हमारे भारत में गली-गली हैं... कल को हम लोग कप का रेप्लिका बनवा लेंगे। यह बहुत हास्यासपद है। सांसद मनोज तिवारी ने आगे कहा कि इस समय तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि गली-गली में शोर है... पाकिस्तान वाला चोर है। उन्होंने जीत के लिए भारतीय टीम, बीसीसीआई का धन्यवाद किया और कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मैदान पर भी कल ऑपरेशन सिंदूर हो गया।