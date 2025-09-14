कानूनी तौर पर चाहे जो होगा, लेकिन...; PM मोदी की मां की AI वीडियो को लेकर मनोज तिवारी भड़के

प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां की एआई वीडियो को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस की आलोचना की। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने अनैतिकता के सभी पैमाने तोड़ दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बार-बार नैतिक सीमाओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां की एआई वीडियो को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस की आलोचना की। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने अनैतिकता के सभी पैमाने तोड़ दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर बार-बार नैतिक सीमाओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस की बिहार इकाई ने एआई-जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया था। इसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को दिखाया गया था। एएनआई से बात करते हुए तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने अनैतिकता के सभी पैमाने तोड़ दिए हैं। पार्टी पर बार-बार नैतिक सीमाओं की अवहेलना करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि नैतिकता के मानक कांग्रेस के लिए नहीं हैं। वे अनैतिकता के सारे पैमाने तोड़ते रहते हैं। कानूनी तौर पर चाहे जो होगा सो होगा, लेकिन सबसे बड़ी जज जनता है। जनता ही उन्हें सबक सिखाएगी।

मनोज तिवारी की यह टिप्पणी दिल्ली पुलिस द्वारा 10 सितंबर को इस मामले में अज्ञात कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद आई है। वीडियो में मोदी को अपनी दिवंगत मां का सपना देखते हुए दिखाया गया है, जो उन्हें फटकार लगाती हुई दिखाई गई हैं।

भाजपा दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि वीडियो ने प्रधानमंत्री की छवि धूमिल की है और महिलाओं की गरिमा का अपमान किया है। भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें जालसाजी, मानहानि, आपराधिक साजिश और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना शामिल है।

इस विवाद पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। भाजपा ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी राजद पर मोदी और उनके परिवार को बार-बार निशाना बनाने का आरोप लगाया है। कुछ ही दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने दरभंगा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली मतदाता अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री और उनकी मां को गालियां दी थीं।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस टिप्पणी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था। हाल ही में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि उनकी मां के लिए किया गया अपमान न सिर्फ उनका, बल्कि देश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान है।"

उन्होंने कहा था, "मां ही हमारा संसार है। मां ही हमारा स्वाभिमान है। इस संस्कार संपन्न बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में राजद-कांग्रेस ने मेरी मां को गालियां दीं। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं हैं। ये देश की माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान हैं।"