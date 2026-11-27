इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र के दुश्मन हैं..., BJP सांसद ने कहा- 15 मिनट का समय निकालें
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि जो लोग संसद में बहस करने के बजाय सड़कों पर बहस करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र के दुश्मन हैं। भारत का संविधान आपको सबक सिखाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी नागरिकों के लिए समानता, सम्मान, मौलिक अधिकार और सुरक्षा संवैधानिक सिद्धांत हैं।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को कहा कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी नागरिकों के लिए समानता, सम्मान, मौलिक अधिकार और सुरक्षा संवैधानिक सिद्धांत हैं। संविधान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए तिवारी ने भरोसा जताया कि यूसीसी को लागू करना संविधान की रक्षा के अनुरूप होगा।
उन्होंने 'कार्तिगई दीपम' (दीपक जलाने) से जुड़े विवाद को लेकर तमिलनाडु सरकार की आलोचना भी की। तिवारी ने कहा कि हर किसी को समानता का अधिकार है। हर किसी को सम्मान के साथ जीने, मौलिक अधिकार पाने और सुरक्षा व संरक्षण पाने का अधिकार है। इसी संदर्भ में, पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाएगा। आज गृह मंत्री ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है। हमें पूरा विश्वास है कि संविधान की रक्षा इसी में निहित है। जो लोग तमिलनाडु में सरकार में होने के बावजूद दीपक जलाने की परंपरा को नहीं होने देना चाहते, वे संविधान की रक्षा नहीं कर सकते।
संविधान आपको सबक सिखाएगा
बीजेपी सांसद ने उन लोगों की आलोचना की जो उनके अनुसार संविधान को ठीक से नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने इन लोगों से संविधान को पढ़ने का आग्रह किया। साथ ही अमित शाह के उस सुझाव का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने संविधान की शुरुआती चित्रों को देखने के लिए 15 मिनट का समय निकालने को कहा था। तिवारी ने कहा कि ऐसे लोगों को आज संविधान को ठीक से पढ़ना चाहिए। बस 15 मिनट निकालें और संविधान की शुरुआती तस्वीरों को देखें। तब आपको पता चलेगा कि यह देश क्या है। संसद में बहस करने के बजाय आप सड़कों पर बहस करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र के दुश्मन हैं। भारत का संविधान आपको सबक सिखाएगा।
संविधान की मूल प्रति को देखें
उन्होंने आलोचकों और नागरिकों से संसद पुस्तकालय जाने और कलाकार नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने का आग्रह किया। इन चित्रों में भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोबिंद सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई, दांडी मार्च और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दर्शाया गया है, जो संविधान के विभिन्न अध्यायों की शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारी सभ्यता का विरोध कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास अपने जीवन में संविधान के लिए 10 से 15 मिनट का समय है तो कृपया एक बार संविधान की मूल प्रति को देखें।
ताकि संविधान की मूल भावना को समझ सकें
संविधान की मूल प्रति के अध्यायों की शुरुआत उन चित्रों से होती है, जिनमें भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई, दांडी मार्च और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दर्शाया गया है। जो लोग अपने हाथों में संविधान लेकर घूमते हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे संसद पुस्तकालय जाएं, संविधान के लिए 15 मिनट का समय निकालें और नंदलाल बोस के चित्रों को देखें, ताकि वे संविधान की मूल भावना को समझ सकें।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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