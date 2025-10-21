‘अभी तो AAP का 11 साल का कार्यकाल…’; दिल्ली में प्रदूषण पर BJP सांसद का सौरभ भारद्वाज पर पलटवार
संक्षेप: राजधानी दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण स्तर को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज पर पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली को सांस लेने लायक बनाने में अभी कितना और समय लगेगा।
राजधानी दिल्ली में दिवाली पर प्रदूषण स्तर को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज पर पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली को सांस लेने लायक बनाने में अभी कितना और समय लगेगा।
मनोज तिवारी ने कहा कि अभी-अभी तो इनका 11 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ है। हम बार-बार कह रहे हैं कि दिल्ली को स्वास्थ्य व सांसों के अनुकूल स्थिति में लाने के लिए हमें 2 से ढाई साल लगेंगे। उसके बावजूद वही लोग जिन्होंने दिल्ली को प्रदूषित किया, वही लोग ऐसे बयान देते हैं तो यह सुनकर मुझे हंसी आती है।
भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनी, दिल्ली के लोगों में खुशहाली है और उस खुशी के बाद भी जो एक्यूआई सितंबर महीने में खतरनाक श्रेणी में चला जाता था, वह अब अक्टूबर में भी उससे नीचे है। हम इसे बहुत नियंत्रण में रखेंगे। तकनीक के अनुसार जो तैयारियां हैं उसे लेकर भी सरकार तैयार है। हम दिल्ली को अनुकूल स्थिति में रखेंगे यह हमारा दृढ़ विश्वास है।
‘आप’ सरकार में दिल्ली का एक्यूआई 600 पार कर जाता था : प्रवीण खंडेलवाल
वहीं, एक और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "हमने देखा है कि जब दिल्ली में 'आप' की सरकार थी तो शहर का एक्यूआई 600 पार कर जाता था। आज दिल्ली का एक्यूआई 350 के पास है। ‘आप’ की 10 सालों की बदइंतजामी के बाद आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसे कदम उठाए कि दिल्ली में पटाखे जलने के बाद भी एक्यूआई का लेवल पिछले वर्षों के मुकाबले कम है। अगले वर्ष इन्हीं दिनों में दिल्ली को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। यह हमारी गारंटी है।"
भाजपा सरकार ने आर्टिफिशियल रेन क्यों नहीं कराई : सौरभ भारद्वाज
‘आप’ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कहा कि सरकार झूठ बोलती है। सरकार ने कहा था कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन कराकर सारा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या आर्टिफिशियल रेन हुई? नहीं, मेरा सवाल है कि अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या भाजपा सरकार चाहती है कि लोग बीमार हो... सरकार की निजी अस्पतालों के साथ सांठ-गांठ है।