फेसबुक पर मनोज तिवारी के नाम से बना फर्जी अकाउंट, दर्ज हुई शिकायत

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर अपने नाम से बने एक 'फर्जी' अकाउंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

Jan 31, 2026 08:16 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर अपने नाम से बने एक 'फर्जी' अकाउंट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली से सांसद ने शनिवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने फेसबुक पर 'फर्जी' अकाउंट के खिलाफ पहले ही शिकायत दर्ज करा दी थी, लेकिन इसके बावजूद यह आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय है।

मनोज तिवारी ने इस संबंध में नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक उक्त फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से हाल में जारी नियमों की कड़ी आलोचना की गई थी। इस फेसबुक अकाउंट पर सांसद का एक फोटो भी लगा हुआ है।

तिवारी ने कहा, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा साजिश के तहत मेरे नाम से फेसबुक पर फर्जी अकाउंट चलाया जा रहा है। मेरी असली फेसबुक आईडी पर 'ब्लू' टिक लगा हुआ है। मैंने 22 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, इसके बावजूद फर्जी आईडी अब भी सक्रिय है और इसे चलाने वाला व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है। भाजपा सांसद ने पुलिस से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
