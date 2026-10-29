यमुना में मनोज तिवारी ने लगाई डुबकी, छठ से पहले सियासत की बाढ़; केजरीवाल को भी बुलावा
भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने यमुना में स्नान करके आम आदमी पार्टी को जवाब दिया है और नदी को सन्नान लायक साफ बताने की कोशिश की है। अब भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को भी यहां डुबकी लगाने को कहा है।
छठ महापर्व से पहले दिल्ली में यमुना में सियासत की बाढ़ आ गई है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में आरोप-प्रत्यारोप के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने यमुना की सफाई को दिखाने के लिए इसमें डुबकी लगाई है। भाजपा सांसद ने गुरुवार को यमुना में काफी देर तक स्नान किया और तैरते हुए नजर आए। उन्होंने इसे यमुना सफाई का रील बनाम रियल्टी टेस्ट करार दिया।
मनोज तिवारी के स्नान के बाद भाजपा ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नाम भी बुलावा जारी कर दिया है। भाजपा ने एक्स पर पूछा है कि अरविंद केजरीवाल कब आ रहे हैं? केजरीवाल ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाने की बात कही थी, लेकिन वह इस वादे को पूरा नहीं कर सके थे। पिछले कई सालों से छठ पर्व पर यमुना को लेकर राजनीति तेज हो जाती है। लंबे समय तक केजरीवाल को घेरने वाली भाजपा का दावा है कि करीब दो साल के भीतर ही उसकी सरकार ने इसे स्नान के लायक साफ कर दिया है। वहीं, 'आप' का दावा है कि यमुना अब भी प्रदूषित है और केमिकल का छिड़काव करके सिर्फ इसका झाग खत्म किया जा रहा है।
मनोज तिवारी की डुबकी और केजरीवाल को बुलावा
मनोज तिवारी ने गुरुवार को पहले नाव से सोनिया विहार में यमुना का निरीक्षण किया और फिर इसमें डुबकी लगाते नजर आए। मीडिया के कैमरों के सामने भाजपा सांसद यमुना में तैरते नजर आए। दिल्ली भाजपा के एक्स हैंडल से वीडियो को शेयर करते हुए कहा गया कि 27 साल के शासन में कांग्रेस और 'आप' जो नहीं कर पाई उसे उनकी सरकार ने दो साल से कम समय में भी कर दिखाया है। भाजपा ने कहा, ‘Live Reality Test - 27 सालों में कांग्रेस और आप जो नहीं कर पाई वहीं मात्र दो साल के अंदर आधा से ज्यादा दिल्ली में यमुना जी को दिल्ली की भाजपा सरकार ने साफ कर दिया, और जो बचा है वो भी जल्दी ही साफ हो जाएगा! भाजपा सांसद मनोज तिवारी जी ने तो डुबकी लगाकर 30 KM तक दिल्ली की साफ यमुना लाइव दिखा दिया, केजरीवाल जी आप कब आ रहे हो डुबकी लगाने?'
मनोज तिवारी ने कहा, ‘लगभग 30 किलोमीटर यमुना को रेखा गुप्ता सरकार ने स्वच्छ कर दिया है। आप पार्क में गड्ढा करके छठ करते हैं ये आपकी आस्था है, स्वागत है। लेकिन छठ की मूल भावना जल संरक्षण है, जल स्वच्छता... मैं पूरी दिल्ली से प्रार्थना करूंगा कि आप यमुना किनारे आएं और छठ मनाएं।’
मनोज तिवारी ने पहले ही किया था ऐलान
दरअसल, छठ से पहले आप और कांग्रेस की तरफ से यमुना को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच 18 अक्टूबर को भाजपा सांसद ने यमुना के जल से आचमन किया था। इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप बढ़ा तो मनोज तिवारी ने यमुना में डुबकी लगाकर दिखाने का ऐलान कर दिया था। मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सभी नेताओं को खुली चुनौती देता हूं-आइए यमुना के किनारे और खुद देखिए कि यमुना की वास्तविक स्थिति क्या है। 29 अक्टूबर, सुबह 11 बजे, सोनिया विहार, दिल्ली रील नहीं, रियल देखते हैं! यमुना हमारी आस्था भी है और हमारी जिम्मेदारी भी।'
कभी गंदगी दिखाने को वीरेंद्र सचदेवा ने लगाई थी डुबकी
अक्टूबर 2024 में तब दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में डुबकी लगाई थी। दिल्ली में 'आप' शासन के दौरान यमुना की गंदगी और इसकी सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने आईटीओ घाट पर डुबकी लगाई थी। बाद में वह अस्पताल में भर्ती हुए थे और स्किन संबंधी समस्याओं की शिकायतें की थीं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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