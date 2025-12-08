इन लोगों ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, वही बाद में...; बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कांग्रेस पर हमला
संसद में वंदे भारत को लेकर जारी चर्चा के बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। सांसद ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का वंदे भारत के 150 साल पूरे होने पर चर्चा का शुरुआत करना इस देश की आंखें खोलने वाला है।
संसद में वंदे भारत को लेकर जारी चर्चा के बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। सांसद ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का वंदे भारत के 150 साल पूरे होने पर चर्चा का शुरुआत करना इस देश की आंखें खोलने वाला है। आप सोचिए जब उन्होंने वंदे मातरम से संबंधित विषय रखने शुरू किए, तो सामने से बिल्कुल सन्नाटा हो गया।
सांसद ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के विरोध के बाद वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए। उस समय प्रधानमंत्री के जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, जिस प्रकार से इन लोगों ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, वही बाद में भारत के भी टुकड़े करने का विषय बना।
बीजेपी सांसद ने कहा कि जो वंदे मातरम आज भी भारतीयों को जोड़ता है, जो आज भी दुनिया में भारत के संस्कृति का, भारत के गौरव का एक सूत्र वाक्य बना हुआ है उसको भी इन लोगों ने काट-छांट किया। और देख यह देखकर और सुनकर हैरान है। हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं।
मनोज तिवारी ने कहा कि कितनी दुखद बात है कि अब कांग्रेस के द्वारा वंदे मातरम के चर्चा में विपक्ष के नेता का न आना, यह कितना बड़ा वंदे मातरम और देश के खिलाफत की बात है। देश के लोग इसका अनुभव कर सकते हैं।
वहीं, लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान पीएम मोदी के भाषण पर मध्य प्रदेश से भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आज संसद में जो चर्चा हो रही है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। हम आने वाले समय में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।