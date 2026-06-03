दिल्ली में BJP सांसद मनोज तिवारी और AAP के संजीव झा रात में क्यों भिड़े, 'O जोन' वाला झगड़ा क्या
दिल्ली में 'O जोन'को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आप विधायक आमने-सामने हैं। आप विधायक मंगलवार रात सांसद के आवास पर पहुंचे और तोड़फोड़ के आरोप लगाए। उनके आरोपों पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि संजीव झा जिस घर में रहे हैं, वह सरकारी जमीन पर बना है। सांसद ने झा पर गांववालों को बरगलाने का आरोप लगाया।
दिल्ली में 'O जोन' को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी देखी जा रही है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आप विधायक आमने-सामने आ गए हैं। आप विधायक मंगलवार देर रात सांसद के आवास पर पहुंचे और जगतपुर गांव में तोड़फोड़ के आरोप लगाए। उनके इन आरोपों का जवाब देते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि संजीव झा जिस घर में रहे हैं, वह सरकारी जमीन पर बना है। सांसद ने आप विधायक पर गांववालों को बरगलाने का आरोप लगाया।
सांसद ने 'O जोन'की परिभाषा बताई
बीजेपी सांसद नेता मनोज तिवारी ने कहा कि बुराड़ी के आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और पार्षद गगन चौधरी हमारे घर पर आए। इन दोनों ने मिलकर ग्रामीणों को गुमराह करने की साजिश रची, ताकि वे अपनी अवैध जमीन बचा सकें। सांसद ने कहा कि सच तो यह है कि 'O जोन' को लेकर पूरे दिल्ली में चर्चा हो रही है। 'O जोन'की परिभाषा तय है। नदी में बने बांध से नदी की तरफ का हिस्सा 'O जोन' कहलाता है। जहां सरकार ने खुद बांध बनाया था, उसके अंदर बसा हुआ इलाका 'O जोन' के दायरे से बाहर है। लेकिन पुराने समय से जिस 'O जोन'को चिह्नित किया गया है, उसमें दिल्ली की लगभग 10 कॉलोनियां शामिल हैं। असल में ये कॉलोनियां 'O जोन' में नहीं आती हैं, लेकिन गलती से उन्हें 'O जोन' के तौर पर लिख दिया गया है।
दिल्ली के बेहतर हालात उन्हें नागवार गुजर रही है
सांसद ने बताया कि एलजी साहब के साथ हुई बैठक में एमसीडी और मुख्यमंत्री से सलाह-मशविरा करने के बाद दिल्ली के सभी विभागों ने यह तय किया है कि हम 'O जोन'की परिधि से उन जगहों को हटा देंगे जो कानूनी तौर पर 'O जोन' के दायरे से बाहर हैं। इस बारे में हम अदालत को सूचित करेंगे। इसलिए इस मामले में फिलहाल किसी भी कार्रवाई को रोक दिया गया है। लेकिन, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहती थी। उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं, और अब जब दिल्ली के हालात बेहतर हो रहे हैं तो उन्हें यह बात नागवार गुजर रही है।
खुद पार्षद को भेजकर तुड़वाया और हंगामा किया
सांसद ने कहा कि आज आप विधायक ने खुद एक पार्षद को जगतपुर गांव में बन रहे एक मकान पर भेजा और उसे आंशिक रूप से तुड़वा दिया। इसके बाद यह कहते हुए हंगामा खड़ा कर दिया कि यह कार्रवाई 'O जोन' के तहत की गई है। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि विधायक संजीव झा खुद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मकान में रह रहा है। पूरी बुराड़ी इस बात को पहले से जानती है। अब उस कॉम्प्लेक्स में उनकी जमीन कैसे बचेगी, जब खुद एमएलए ही सरकारी जमीन पर मकान बनाकर बैठा है?
'O जोन' के तहत कार्रवाई का अधिकार डीडीए को
सांसद ने कहा कि आपलोग इसी वजह से उनकी बेचैनी को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने इन गांव वालों से बात की। गांववाले संतुष्ट हैं और हम 'O जोन' के तहत किसी भी कार्रवाई की अनुमति नहीं देंगे। अगर 'O जोन' के तहत कोई कार्रवाई होनी भी है तो वह DDA करेगा। एमसीडी को कार्रवाई से कोई लेना-देना नहीं है।
सांसद से गुजारिश करने आए हैं
इससे पहले आप विधायक संजीव झा ने कहा कि जगतपुर गांव में 'O जोन'से जुड़े मुद्दे की वजह से लोग कह रहे हैं कि वहां तोड़फोड़ होगी। कुछ दिन पहले बुराड़ी में सांसद आए थे। उन्होंने कहा था कि यह 'O जोन' बोर्ड गलत लगा है। कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। कल जब गांव वाले उनसे मिलने आए तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, लेकिन आज तोड़फोड़ हुई और वहां काफी हंगामा भी हुआ।
तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए
आप विधायक ने कहा कि कल फिर से तोड़फोड़ होगी। इसलिए आज गांव के कुछ बुजुर्ग और हम यहां सांसद से यह गुजारिश करने आए हैं कि आपके बयान के बाद भी तोड़फोड़ हो रही है और लोगों में डर का माहौल है। इसलिए कृपया आप गांववालों से मिलकर यह भरोसा दिलाएं कि यह तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं किया जाए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।