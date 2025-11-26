कंगना ने इस बीमारी से की घुसपैठियों की तुलना, पीएम मोदी को लेकर बोलीं- उनका जन्म उद्धार करने को हुआ

संक्षेप: कंगना ने कहा, 'कई युगों में सनातन का जो नुकसान हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवनकाल में देश के लिए इतने बड़े-बड़े काम करते हुए उसकी भरपाई कर दी। एक तरह से उनका जन्म ही हमारा उद्धार करने के लिए हुआ है।'

हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का कहना है कि SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर विपक्ष की धमकियां काम नहीं करेंगी और पूरे देश ने घुसपैठियों को बाहर निकालने का फैसला कर लिया है। कंगना ने यह बात बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कही। इस दौरान अयोध्या मंदिर में धर्म ध्वजा लहराने के कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा करके देश के लोगों को गर्व करने का एक और मौका दिया है। साथ ही कंगना है कहा कि प्रधानमंत्री जी का जन्म ही एक तरह से हमारा उद्धार करने के लिए हुआ है।

बीमारी से की घुसपैठियों की तुलना SIR को लेकर ममता बनर्जी और विपक्ष की तरफ से मिल रही धमकियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कंगना ने कहा, 'ये जो धमकियां हैं इससे देश नहीं डरने वाला और पूरा देश इन घुसपैठियों से सैनिटाइजेशन (मुक्ति) चाहता है। जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है, उसी तरह से देश में ये घुसपैठिये होते हैं, तो उनको पूरा देश निकालना चाहता है।'

'पीएम का जन्म उद्धार करने के लिए हुआ' राम मंदिर में धर्म ध्वजा लहराने के कार्यक्रम पर बोलते हुए भाजपा सांसद ने कहा, 'अयोध्या में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाकई सनातन का परचम लहराते हुए देखा। यह देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, जबकि मैं काशी में ही थी और मैंने टीवी पर धर्म ध्वजा लहराने का यह पूरा प्रोग्राम देखा। कई युगों में सनातन का जो नुकसान हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवनकाल में देश के लिए इतने बड़े-बड़े काम करते हुए उसकी भरपाई कर दी। निश्चय ही एक तरह से उनका जन्म ही हमारा उद्धार करने के लिए हुआ है। कल भी उन्होंने जिस तरह से परचम लहराया तो देश के साथ-साथ विदेश में भी लोगों को गर्व की अनुभूति हुई।'

पाकिस्तान के बयान पर दी प्रतिक्रिया इस कार्यक्रम पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने कहा,'पाकिस्तान इसलिए बौखला रहा है, क्योंकि वो लोग दिन ब दिन डूब रहे हैं। वे भीख का कटोरा बन चुके हैं, जबकि हम फिलहाल विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और जल्द ही विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि जो इंसान अपने देश के टुकड़े करके गया था, तो उनको लगता था कि अलग देश बनाकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे।'

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के 191 फुट ऊंचे शिखर पर भगवा झंडा फहराया, जो मंदिर के निर्माण के पूरा होने का प्रतीक है। झंडा फहराने की प्रक्रिया भगवान राम और देवी सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त के अवसर पर संपन्न हुई। मंदिर पर लगाए गए 'धर्म ध्वज' पर तीन पवित्र निशान ओम, सूर्य और कोविदारा का पेड़ है, जिसमें से हर एक चिह्न सनातन परंपरा में निहित गहरे आध्यात्मिक मूल्यों को दिखाता है।