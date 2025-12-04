Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsBJP MP father Swaraj Kaushal passes away, he was gave name Bansuri to her daughter
पिता की वजह से भाजपा सांसद को मिला 'बांसुरी' नाम, लोकसभा चुनाव के बाद शेयर किया था भावुक वीडियो

संक्षेप:

स्वराज कौशल 34 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए थे। इसके बाद 37 वर्ष की उम्र में वह मिजोरम के राज्यपाल बने थे। उन्होंने 1998 से 2004 के बीच राज्यसभा सांसद के रूप में भी हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था।

Thu, 4 Dec 2025 04:11 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी की नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पिता स्वराज कौशल का गुरुवार (4 दिसंबर) को निधन हो गया। स्वराज कौशल खुद भी राजनेता थे और राज्यसभा सांसद रहने के साथ ही मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके थे। वह बेटी के बहुत करीब थे और एक इंटरव्यू के दौरान बेटी ने बताया था कि किस तरह पिता की वजह से ही उनका नाम 'बांसुरी' रखा गया था। वहीं पिछले साल लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बांसुरी ने पिता के साथ हुई अपनी मुलाकात का एक भावुक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसमें वह अपनी मां और भाजपा की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज को याद करती नजर आई थीं। वहीं पिता के निधन पर उन्हें याद करते हुए बांसुरी ने कहा कि आपकी बेटी होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है और आप अब मां के साथ पुनः मिल चुके हैं।

पिता की एक चाह पर मिला था 'बांसुरी' नाम

पिछले साल दिए एक इंटरव्यू में बांसुरी ने अपने यूनिक नाम के पीछे की कहानी बताते हुए कहा था, 'मेरी मां एक कृष्ण उपासक थीं और मेरे पिता चाहते थे कि मेरा नाम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट (संगीत यंत्र) पर रखा जाए। ऐसे में मां ने कहा कि भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु बांसुरी है, या तो वे उसे अधरों पर रखते थे, या फिर पीताम्बर में खोंस लेते थे। यहां तक कि जब वे ब्रजभूमि छोड़कर गए तो श्रीजी के हाथ में सौंपकर गए। तो बांसुरी का ख्याल, हमेशा या तो राधारानी या भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं रखा। इसलिए दोनों के विचारों से मिलकर मेरा नाम बांसुरी रखा गया।' वहीं इस वाद्य यंत्र को बजाना सीखने के बारे में उन्होंने बताया था- 'मैंने कभी बांसुरी वादन सीखने का प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूं।'

'घर में माता-पिता ने कभी नहीं की राजनीति की बात'

इसी इंटरव्यू के दौरान बांसुरी ने बताया था कि राजनीति में आने को लेकर उन्होंने कभी भी अपनी मां से चर्चा नहीं की थी। उन्होंने कहा था मां-बाप ने कभी राजनीति की बातें घर में नहीं कीं। राजनीति कभी हमारी ब्रेकफास्ट टेबल और ना ही डिनर टाइम की बातचीत का हिस्सा रहीं। मां से संबंध को लेकर उन्होंने कहा था, 'मां की डायरी में शुक्रवार की शाम केवल मेरे लिए मार्क्ड थी और जिसमें पापा को भी आने की अनुमति नहीं थी। केवल मां, मैं और हमारा डॉग रक्षक उसे हम साथ रखते थे। तो वहां पर केवल हम दोनों होते थे और वो शुक्रवार का डिनर हम दोनों मां-बेटी का होता था।'

बांसुरी ने शेयर किया था पिता संग भावुक वीडियो

पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर मिली जीत के बाद बांसुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे काफी भावुक होकर अपने पिता कौशल स्वराज से मिलती नजर आ रही थीं। इस दौरान पीछे की तरफ उनकी दिवंगत मां सुषमा स्वराज की तस्वीर दिखाई दे रही थी, जबकि बैकग्राउंड में बॉलीवुड स्टार रितिक रोशन की फिल्म अग्निपथ का एक भावुक गाना बजता सुनाई दे रहा था। इस पोस्ट के साथ बांसुरी ने लिखा था, 'मैं जानती हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, लेकिन कभी-कभी आपका मेरे सिर पर हाथ फेरना बहुत याद आता है।'

'अब आप पुनः मां के साथ मिल चुके हैं'

पिता के निधन पर उन्हें याद करते हुए बांसुरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पापा स्वराज कौशल जी, आपका स्नेह, आपका अनुशासन, आपकी सरलता, आपका राष्ट्रप्रेम और आपका अपार धैर्य मेरे जीवन की वह रोशनी हैं जो कभी मंद नहीं होगी। आपका जाना हृदय की सबसे गहरी पीड़ा बनकर उतरा है, पर मन यही विश्वास थामे हुए है कि आप अब माँ के साथ पुनः मिल चुके हैं, ईश्वर के सान्निध्य में, शाश्वत शांति में। आपकी बेटी होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है, और आपकी विरासत, आपके मूल्य और आपका आशीर्वाद ही मेरी आगे की हर यात्रा का आधार रहेंगे। ॐ शांति।'

कौन थे स्वराज कौशल?

स्वराज कौशल का जन्म 12 जुलाई 1952 को सोलन में हुआ था, जो कि उस वक्त पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य का हिस्सा था। उन्होंने डीएवी स्कूल, चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन किया था, और फिर इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से एलएलबी की डिग्री ली थी। उनकी शादी 13 जुलाई 1975 को भाजपा नेता सुषमा स्वराज से हुई थी। उनकी इकलौती संतान बांसुरी स्वराज हैं।

स्वराज कौशल 34 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए थे। इसके बाद 37 वर्ष की उम्र में वह मिजोरम के राज्यपाल बने थे। वे तीन वर्ष (8 फरवरी 1990 से 9 फरवरी 1993) तक इस पद पर रहे। वह 1998 से 2004 के बीच हरियाणा विकास पार्टी से राज्यसभा सदस्य रहे।

