BJP more stronger in Gurugram municipal corporation, political equations changed after return of 7 rebel councillors गुरुग्राम में 7 बागी पार्षदों की वापसी से और मजबूत हुई BJP, नगर निगम में सियासी समीकरण बदले
गुरुग्राम में 7 बागी पार्षदों की वापसी से और मजबूत हुई BJP, नगर निगम में सियासी समीकरण बदले

गुरुग्राम में 7 बागी पार्षदों की वापसी से और मजबूत हुई BJP, नगर निगम में सियासी समीकरण बदले

गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने और जीतने वाले सात पार्षदों ने एक बार फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। इस कदम से गुरुग्राम की राजनीति में नए समीकरण बन गए हैं और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का खेमा मजबूत हुआ है। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामTue, 23 Sep 2025 07:04 AM
गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने और जीतने वाले सात पार्षदों ने एक बार फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। चंडीगढ़ में रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की मौजूदगी में इन सभी पार्षदों ने औपचारिक रूप से पार्टी में वापसी की। इस कदम से गुरुग्राम की राजनीति में नए समीकरण बन गए हैं और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का खेमा मजबूत हुआ है।

भाजपा में वापस आने वाले इन पार्षदों में परमिंदर कटारिया (वार्ड 35), प्रदीप कुमार पदम (वार्ड 4), महावीर यादव (वार्ड 10), दिनेश दहिया (वार्ड 7), अवनीश राघव (वार्ड 9), सारिका प्रशांत भारद्वाज (वार्ड 33) और रुचि गगनदीप किल्होड़ (वार्ड 12) शामिल हैं। इनमें से परमिंदर कटारिया, महावीर यादव, दिनेश दहिया, अवनीश राघव और रुचि गगनदीप को पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था।

राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि इन सात पार्षदों वापसी गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर कब्जा करने की रणनीति का हिस्सा है। परमिंदर कटारिया, जो पहले डिप्टी मेयर रह चुके हैं, की वापसी को लेकर खास चर्चा है।

उन्हें राव इंद्रजीत भाजपा से टिकट नहीं दिला पाए थे, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा 4464 वोटों से जीत दर्ज की थी। निर्दलीय के तौर भी जब सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे तब भी परमिंदर कटारिया अपने दावेदारी लगातार करते आ रहे हैं।

मंत्री राव नरबीर सिंह का खेमा सक्रिय

इन पार्षदों की वापसी के बाद कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का खेमा भी सक्रिय हो गया है। राव इंद्रजीत की बढ़ती राजनीतिक ताकत को देखते हुए राव नरबीर खेमे ने सोमवार एक गुप्त बैठक की ताकि नगर निगम में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नई रणनीति बनाई जा सके। यह राजनीतिक उलटफेर गुरुग्राम की सियासत में दोनों खेमों के बीच एक नए टकराव को जन्म दे सकता है।

भाजपा के पार्षदों की संख्या 31 हुई

नगर निगम गुरुग्राम में 36 वार्ड हैं। 12 मार्च को निगम चुनाव की मतगणना में भाजपा के 24 पार्षदों ने टिकट पर जीत हासिल की थी, जबकि दस पार्षद निर्दलीय के तौर पर जीते थे। एक वार्ड पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी तो वहीं एक सीट पर जेजेपी के पार्षद ने जीत हासिल की थी। दस निर्दलीय में से अब तीन ही पार्षद बचे हुए हैं जो पहले से ही भाजपा में है। वार्ड 22 से कुणाल यादव, वार्ड-3 से राकेश यादव है। वहीं, नेता देवत्तवाल राव नरबीर सिंह के खेमे से आती हैं। सात निर्दलीय पार्षदों ने तो अब भाजपा शामिल कर ली है जो राव इंद्रजीत के खेमे से बताए जा रहे हैं, जबकि कुणाल यादव और राकेश यादव भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के खेमें से ही आते हैं।